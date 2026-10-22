दीवाली से पहले लोग अपने घरों की साफ-सफाई का काम निपटा लेने की कोशिश करते हैं। लोग घर के कोने-कोने की सफाई में जुट जाते हैं। फर्श, पंखे, दरवाजे और अलमारियों की सफाई के साथ खिड़कियों को भी साफ करना जरूरी होता है। खासकर खिड़कियों की जालियों पर धूल-मिट्टी, मकड़ी के जाले और प्रदूषण की परत जम जाती है। लंबे समय तक सफाई न होने के कारण इन पर गंदगी जमा हो जाती है, जिससे हवा आने-जाने में परेशानी होती है।

जालियों को साफ करने में कई बार समय अधिक लगता है। दरअसल, इसके छोटे-छोटे छेदों में फंसी धूल को निकालना आसान नहीं होता, जिसके चलते इन्हें साफ करने में समय अधिक लगता है। हालांकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप घंटों की मेहनत को कम कर सकते हैं।

1- डिशवॉश लिक्विड और गुनगुने पानी से चमकाएं

सबसे पहले एक कपड़े की मदद से जालियों पर जमी धूल को झाड़ कर साफ कर दें। अब चिपचिपी गंदगी और चिकनाई को साफ करने के लिए डिशवॉश लिक्विड और गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें डिशवॉश लिक्विड की कुछ बूंदें डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब एक मुलायम स्पंज या माइक्रोफाइबर कपड़े से जाली को एक तरफ से दूसरी तरफ हल्के हाथों से साफ करें। इसके बाद साफ पानी में कपड़े भिगोकर निचोड़ लें और जाली को फिर से साफ करें। इससे काफी हद तक जाली साफ हो सकती है।

2- मुलायम ब्रश और माइक्रोफाइबर कपड़ा आएगा काम

कई बार खिड़की की जाली के कोनों, फ्रेम और छोटे छेदों में धूल इस तरह फंस जाती है कि वह सामान्य कपड़े से साफ नहीं होती। ऐसे में मुलायम ब्रश और माइक्रोफाइबर कपड़ा काम आ सकता है। जाली पर जमा धूल को ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथों से साफ करें। ब्रश को बहुत जोर से नहीं चलाना है। इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्का गीला करके जाली को अच्छी तरह पोंछ दें।

3- पुराने टूथब्रश का करें इस्तेमाल

खिड़कियों की जालियों के किनारों और फ्रेम के कोनों में अक्सर धूल जमा हो जाती है। सामान्य कपड़े से इन जगहों की सफाई करना मुश्किल होता है। ऐसे में आप पुराने, साफ और मुलायम टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जाली के किनारों, फ्रेम के जोड़ और कोनों पर हल्के हाथों से ब्रश चलाएं। चिकनाई वाली जगहों पर ब्रश को हल्के साबुन के घोल में डुबोकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

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