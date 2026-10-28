दीवाली का त्योहार आते ही घर की साफ-सफाई और सजावट की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दौरान लोग अपने घर के कोने-कोने को चमकाते हैं। फर्नीचर, पंखे, खिड़कियों, दरवाजों और सजावटी सामान पर जमी धूल भी हटाते हैं। लेकिन कई बार डस्टिंग करने में समय अधिक लग जाता है। हालांकि, कुछ तरीके हैं, जिनकी मदद से आप डस्टिंग को आसान बना सकते हैं। आइए जानते हैं:

1- सामान इकट्ठा करें

काम को आसान बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि जरूरत के सामान आपके पास पहले से हो। काम के दौरान जरूरत का सामान खोजने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में डस्टिंग शुरू करने से पहले माइक्रोफाइबर कपड़ा, डस्टर, ब्रश, बाल्टी और वैक्यूम क्लीनर जैसी जरूरी चीजें पहले से ही रख लें।

2- सफाई का तरीका

कई बार हम सफाई के तरीके को लेकर भी उलझन हो जाती है, जिसके चलते समय अधिक लगता है। हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सफाई करनी चाहिए। शुरुआत पंखे, लाइट और अलमारी के ऊपर की धूल हटाने से करें। इसके बाद नीचे रखे सामान, जैसे टेबल, सोफा और दूसरी सतहों को साफ करना चाहिए। सबसे अंत में फर्श की सफाई करें।

3- ऊपर की चीजों को साफ करने का तरीका

ऊपर की चीजों को हमेशा तकिए के कवर या ऐसी चीज से साफ करना चाहिए जिसमें गंदगी इकट्ठी हो जाए और इधर-उधर न फैले। इसके लिए तकिए का कवर सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है। पंखे को हमेशा तकिए के कवर से साफ करना चाहिए। इससे धूल नीचे गिरने के बजाय कवर के अंदर जमा हो जाती है। इसी तरह बल्ब को भी साफ कर सकते हैं।

4- छोटे सामान को साफ करने का तरीका

टेबल, शेल्फ और अलमारी पर रखे छोटे-छोटे सामान को पहले एक ट्रे या टोकरी में रख लें। इसके बाद सतह को साफ करें और फिर सामान को अच्छी तरह साफ कर उन्हें उनकी जगह पर वापस रख दें।

5- खिड़कियों की जाली कैसे साफ करें

खिड़कियों की जाली को साफ करने में समय काफी लगता है। ऐसे में इन पर जमी धूल को साफ करने के लिए मुलायम ब्रश या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बार-बार कपड़ा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।

6- अंत में करें इसकी सफाई

डस्टिंग के दौरान फर्श पर काफी धूल-मिट्टी गिरती है, ऐसे में इसकी सफाई सबसे आखिर में करनी चाहिए। धूल को साफ करने के लिए झाड़ू लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पोछा भी लगा दें।

7- कैसे कपड़े का इस्तेमाल करें

डस्टिंग के दौरान सबसे अधिक ध्यान कपड़े का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि, कई बार गलत कपड़ा अधिक समय ले सकता है। इसके लिए सूखे कपड़े से बार-बार झाड़ने के बजाय माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे फर्नीचर और टेबल पर जमी धूल आसानी से साफ हो सकती है।

यह भी पढ़ें

पुताई के बाद बाल्टियों पर जम गया है पेंट, इन आसान तरीकों से करें साफ

