दीवाली के मौके पर लोग अपने घरों की खास तरह से सजावट करते हैं। कोई घर के मुख्य दरवाजे पर फूलों की माला और तोरण लगाता है, तो कोई रंगोली बनाकर घर को खूबसूरत लुक देता है। इन सबके अलावा घर को आकर्षक बनाने में लाइटें अहम भूमिका निभाती हैं। लोग तरह-तरह की झालरों और लाइटों से सजावट करते हैं। दीवाली के मौके पर बालकनी की भी रंग-बिरंगी लाइटें और झालर लगाकर इसे आकर्षक बनाया जाता है। अगर आप भी इस दीवाली अपनी बालकनी को कुछ अलग और शानदार लुक देना चाहते हैं, तो यहां से सजावट का आइडिया ले सकते हैं।

1- रेलिंग को सजाएं

बालकनी को सजाने के सबसे आसान तरीका है उसकी रेलिंग पर झालर लगाना है। इसके लिए आप रंग-बिरंगी एलईडी लाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलिंग के चारों ओर झालर को सीधी लाइन में लगाने के बजाय हल्के घुमावदार तरीके से लगाएं। इससे बालकनी देखने में अधिक सुंदर लगेगी। लाल, पीली, नीली और हरी लाइटों वाली झालर चुन सकते हैं। अगर आपको सादगी पसंद है, तो गर्म पीली रोशनी वाली झालर लगा सकते हैं।

2- पर्दे जैसी झालर से करें सजावट

बालकनी की छत पर पर्दे जैसी झालकर लगाकर इसे आप और भी आकर्षक बना सकते हैं और शानदार त्योहार वाला लुक दे सकते हैं। बाजार में इस तरह की लाइटें आसानी से मिल जाती हैं। इन्हें बालकनी की छत या ऊपरी किनारे पर लगाकर नीचे की ओर लटकाया जा सकता है।

3- दीवारों और कोनों पर लगाएं झालर

बालकनी की दीवारों और कोनों पर झालकर लगाकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए दीवार के किनारों पर लाइटों को इस तरह लगाएं कि बालकनी का पूरा आकार रोशनी से उभरकर दिखाई दे। अगर बालकनी छोटी है, तो यह तरीका काफी अच्छा साबित हो सकता है। झालकर को दीवार पर दिल, सितारे या पसंदीदा आकार दे सकते हैं।

4- पौधों की करें सजावट

अगर आपकी बालकनी में पौधे हैं, तो इन पर झालर लगाकर शानदार फेस्टिव लुक दे सकते हैं। पौधों के आसपास या गमलों के किनारे छोटी एलईडी झालर लगाई जा सकती है। इससे हरियाली और रोशनी का खूबसूरत मेल दिखाई देती है।

5- दरवाजे को सजाएं

बालकनी के दरवाजे के आसपास झालर लगाकर भी इसे आकर्षक और शानदार फेस्टिव लुक दिया जा सकता है। दरवाजे के ऊपरी हिस्से और दोनों किनारों पर लाइटें लगा सकते हैं। अगर कांच का स्लाइडिंग दरवाजा है, तो उसके फ्रेम के आसपास हल्की रोशनी वाली झालर लगा सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा सजावटी लालटेन या एलईडी दीपक भी रख सकते हैं।

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