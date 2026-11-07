Diwali 2026 Shubhkamnaye: हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। दीपोत्सव की रौनक देखने बाजार से लेकर घरों तक में देखने को मिल रही है। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दिवाली 8 नवंबर यानी रविवार को है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है।

ऐसी मान्यता है कि विधि-विधान से पूजन करने पर घर में सुख-समृद्धि, धन-वैभव, यश, खुशहाली, तरक्की होती है। इस दिन लोग अपनों को संदेश भेजकर एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। हर साल आप भी अपनों को संदेश जरूर भेजते होंगे, यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे संदेश चुनकर लाए हैं जिन्हें आप इस साल शेयर कर सकते हैं।

हर दीया आपके जीवन में नई उम्मीद जगाए, दिवाली आपके लिए ढेरों खुशियां लाए।

घर में उजाला, दिल में प्यार और जीवन में खुशियों की बहार रहे। हैप्पी दिवाली!

छोटी-छोटी खुशियों से रोशन हो आपका हर दिन, दिवाली लाए खुशियों के नए रंग।

मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख-समृद्धि सदा रहे।

मिट जाएं सारे गम और खिल उठे मुस्कान, खुशियों से रोशन हो आपका जहान।

हर ख्वाब पूरा हो, हर दिन खास हो, आपकी दिवाली खुशियों के नाम हो।

रिश्तों में मिठास रहे, अपनों का साथ रहे, हर तरफ खुशियों की बरसात रहे।

दीयों की चमक आपके चेहरे पर मुस्कान बनकर सजे, दिवाली की खुशियां हमेशा आपके साथ रहें।

दूरियां चाहे कितनी भी हों, दिलों का उजाला कभी कम न हो। शुभ दीपावली!

आपके आंगन में खुशियों के फूल खिलें और जिंदगी उम्मीदों से रोशन रहे।

इस दिवाली बस इतनी सी दुआ है, आपका हर आने वाला कल आज से बेहतर हो।

रोशनी सिर्फ घर में नहीं, आपके सपनों में भी हो। Happy Diwali!

नई उम्मीदें, नई शुरुआत और खुशियों की नई सौगात। शुभ दीपावली!

इस दिवाली टेंशन को कहें बाय-बाय और खुशियों को करें वेलकम!

जिंदगी में सुकून, अपनों का साथ और चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। हैप्पी दिवाली!

हर रात के बाद सवेरा हो, आपकी जिंदगी में खुशियों का बसेरा हो।

पटाखों से ज्यादा चमके आपकी किस्मत, यही है दिवाली पर हमारी शुभकामना!