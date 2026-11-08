दीवाली परलोग खूब पटाखे चलाते हैं। इससे घर के अंदर भी कई बार धुआं-धुआं हो जाता है। वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। कई बार बाहर जल रहे पटाखों का धुआं खिड़की-दरवाजों से घर में पहुंचता है, तो कभी बालकनी या घर के आसपास आतिशबाजी करने से कमरों में बारूद जैसी गंध भर जाती है। ऐसे में आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को इससे ज्यादा दिक्कत हो सकती है।

ऐसी स्थिति में सिर्फ खिड़कियां खोल देना या रूम फ्रेशनर छिड़कना समाधान नहीं है। कई बार खिड़कियां खोलने से बाहर का प्रदूषण और अंदर आ सकता है। वहीं, घर में रखे पौधे या पानी का कटोरा हवा से प्रदूषण के बारीक कणों को साफ नहीं कर सकते। ऐसे में आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि घर की हवा को साफ करने में कुछ हद तक आपको मदद मिल सके। आइए जानते हैं ऐसे ही उपायों के बारे में जो दीवाली पर आपके काम आ सकते हैं।

सबसे पहले खिड़की और दरवाजे बंद करें

अगर बाहर पटाखे जल रहे हैं और उनका धुआं घर में आ रहा है, तो सबसे पहले खिड़की और दरवाजे बंद कर दें। इससे बाहर के धुएं और प्रदूषण के बारीक कणों को घर में आने से रोकने में मदद मिलेगी।

एयर प्यूरीफायर चलाएं

घर के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर चलाएं। यह धुआं और प्रदूषण को कम करने में उपयोगी हो सकता है। इस दौरान खिड़की और दरवाजे बंद रखें, ताकि बाहर का प्रदूषण अंदर न आए।

गीले कपड़े और पोछे से करें घर की सफाई

पटाखों के धुएं में मौजूद बारीक कण घर की फर्श, खिड़कियों, टेबल और फर्नीचर पर भी जम सकते हैं। इसलिए सिर्फ हवा साफ करना काफी नहीं है, घर की सतहों की सफाई भी जरूरी है।

फर्नीचर और खिड़कियों को गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें। फर्श पर गीला पोछा लगाएं।

घर के अंदर प्रदूषण बढ़ाने वाली चीजें बंद रखें

जब घर में पहले से पटाखों का धुआं भरा हो, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल न करें जिनसे हवा और प्रदूषित हो सकती है। इस दौरान अगरबत्ती, धूप, कपूर और मोमबत्ती न जलाएं।मच्छर भगाने वाली कॉइल का इस्तेमाल न करें। रूम फ्रेशनर और एयरोसोल स्प्रे छिड़कने से बचें।

बाहर की हवा साफ होने पर करें वेंटिलेशन

घर के अंदर धुआं होने पर खिड़कियां खोलना तभी फायदेमंद है जब बाहर की हवा अपेक्षाकृत साफ हो गई हो। अपने इलाके का AQI (Air Quality Index) चेक करें। बाहर प्रदूषण कम होने पर खिड़कियां खोलें।

घर में एयर फ्रेशनर और दूसरे स्प्रे का इस्तेमाल न करें

धुएं की गंध दूर करने के लिए कई लोग रूम फ्रेशनर, परफ्यूम या खुशबूदार स्प्रे छिड़कते हैं। लेकिन इनसे प्रदूषण के कण खत्म नहीं होते। कुछ स्प्रे हवा में अतिरिक्त रसायन और कण छोड़ सकते हैं। इसलिए रूम फ्रेशनर और परफ्यूम स्प्रे से बचें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए EPA और भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की वायु प्रदूषण संबंधी सलाह पर आधारित है। एयर फिल्टर और सफाई के तरीके घर के अंदर प्रदूषण कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये प्रदूषण से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देते।