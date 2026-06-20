भारत में जब भी चावल से बने लोकप्रिय व्यंजनों की बात होती है, तो सबसे पहले बिरयानी का नाम सामने आता है। लेकिन भारतीय खानपान की दुनिया बिरयानी तक सीमित नहीं है। देश के अलग-अलग राज्यों में चावल को अनगिनत स्वादों और तरीकों से पकाया जाता है। कहीं यह हल्का और सादा होता है, तो कहीं मसालों और सब्जियों से भरपूर। दक्षिण भारत के पारंपरिक व्यंजनों से लेकर पूर्वोत्तर के देसी स्वाद तक, चावल भारतीय भोजन का सबसे बहुमुखी हिस्सा है। अगर आप भी राइस लवर हैं, तो बिरयानी के अलावा इन लोकप्रिय भारतीय चावल व्यंजनों को जरूर ट्राई करें।

लेमन राइस

Lemon Rice
नींबू, करी पत्ता और मसालों से बना खट्टा-चटपटा दक्षिण भारतीय व्यंजन। (Photo Source: Pexels)

तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकप्रिय लेमन राइस एक हल्का और स्वादिष्ट व्यंजन है। इसे पके हुए चावल में नींबू का रस, राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और मूंगफली का तड़का लगाकर बनाया जाता है। इसका खट्टा और ताजगी भरा स्वाद इसे लंच या सफर के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है।

खिचड़ी

Khichdi
चावल और दाल से तैयार हल्का, पौष्टिक और आरामदायक भोजन। (Photo Source: Pexels)

खिचड़ी को भारत का सबसे लोकप्रिय कम्फर्ट फूड माना जाता है। चावल और दाल से बनने वाली यह डिश हल्के मसालों के साथ तैयार की जाती है। देश के अलग-अलग हिस्सों में इसकी कई वैरायटी मिलती हैं। घी, अचार और पापड़ के साथ परोसी जाने वाली खिचड़ी स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है।

पोंगल

Pongal
चावल और मूंग दाल से बनने वाली तमिलनाडु की लोकप्रिय डिश। (Photo Source: Pexels)

दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में पोंगल बेहद लोकप्रिय है। इसे चावल और मूंग दाल से तैयार किया जाता है, जिसमें काली मिर्च, जीरा, अदरक और काजू का तड़का लगाया जाता है। यह पौष्टिक व्यंजन अक्सर मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी परोसा जाता है।

पुलाव

Pulao
सब्जियों और हल्के मसालों के साथ पकाया गया सुगंधित चावल। (Photo Source: Pexels)

पुलाव बिरयानी की तुलना में हल्का और कम मसालेदार होता है। इसमें चावल के साथ सब्जियां, साबुत मसाले और कभी-कभी मांस भी डाला जाता है। मटर पुलाव, कश्मीरी पुलाव और यखनी पुलाव जैसी कई वैरायटी पूरे देश में पसंद की जाती हैं।

तरकारी भात

Tarkari Bhaat
चावल के साथ मौसमी सब्जियों का सरल और स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। (Photo Source: Pexels)

ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में तरकारी भात रोजमर्रा के भोजन का अहम हिस्सा है। इसमें चावल को मौसमी सब्जियों की हल्की करी या दाल के साथ परोसा जाता है। इसका सादा लेकिन संतुलित स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है।

दही चावल

Curd Rice
दही और तड़के के साथ तैयार ठंडक देने वाला लोकप्रिय व्यंजन। (Photo Source: Pexels)

दही चावल दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय राइस डिशेज में से एक है। पके हुए चावल में दही मिलाकर उसे राई, करी पत्ता और हरी मिर्च के तड़के के साथ तैयार किया जाता है। गर्मी के मौसम में यह शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है।

बिसी बेले भात

Bisi Bele Bath
कर्नाटक की मशहूर डिश, जिसमें चावल, दाल और सब्जियां होती हैं। (Photo Source: Pexels)

कर्नाटक का प्रसिद्ध बिसी बेले भात एक वन-पॉट मील है, जिसमें चावल, दाल, इमली और कई तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका खट्टा-तीखा स्वाद और घी-काजू की गार्निश इसे बेहद खास बनाती है।

जीरा राइस

Jeera Rice
घी और जीरे की खुशबू से भरपूर साधारण लेकिन स्वादिष्ट चावल। (Photo Source: Pexels)

सादगी में भी स्वाद तलाशने वालों के लिए जीरा राइस एक बेहतरीन विकल्प है। बासमती चावल को घी और जीरे के साथ पकाकर तैयार किया जाता है। यह दाल, पनीर और विभिन्न करी के साथ शानदार लगता है।

पोइता भात

Poita Bhaat
असम की ट्रेडिशनल डिश, जिसमें रातभर भिगोया हुआ चावल खाया जाता है। (Photo Source: Pexels)

असम का पारंपरिक पोइता भात बचा हुआ चावल रातभर पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है। इसे सुबह नमक, सरसों का तेल, हरी मिर्च, प्याज या आलू के चोखे के साथ खाया जाता है। यह व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ गर्मियों में शरीर को ठंडक भी देता है।

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