कितनी बार ऐसा होता है कि बाइक या कार के कवर पुराने चिथड़ों जैसे दिखने लगते हैं? कार कवर की सफाई न करे या सही तरीके से देखभाल न करने से आपकी कार पर भी असर पड़ सकता है। कपड़ा घिस सकता है और बारिश का पानी, पक्षियों की बीट और धूल जैसी चीज़ें कार के पेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं बाइक कवर भी ज्यादा गंदा होने पर कई बार लोग उसे इस्तेमाल करने से बचते हैं। ऐसे में यहां कुछ बताए तरीके से आप गंदे बाइक-कार कवर को आसानी से साफ कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन में भी कवर को साफ करने से बचना चाहिए। कई कवर्स में पॉलिएस्टर के होते हैं। इन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर साफ करने से यह फट सकते हैं।

सबसे पहले पक्षी की बीट करें साफ

एक बाल्टी में गर्म पानी भरें। उसमें डिटर्जेंट और सिरका मिलाएं। एक कपड़े से दाग पर घोल को तब तक रगड़ें जब तक कि वह साफ न हो जाए।

कवर को घर में ऐसे धोएं

सबसे पहले धूल और पक्षियों की बीट हटा दें। बाल्टी में साबुन के घोल को भर लें। कपड़े को इसमें भिगोएं और कवर को रगड़कर साफ करें। यह प्रक्रिया 2 से 3 बार दोहराएं। आप डिटर्जेंट से साफ करने से पहले कवर को नॉर्मल पानी में डुबोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं।

ऐसा करने से दाग जल्दी हट जाते हैं। सफाई के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। क्लीनिंग ब्रश से कवर को साफ करें। फिर साफ पानी से धोकर सुखाने के लिए छोड़ दें।

कवर को वॉशिंग मशीन में कैसे धोएं?

स्टेप 1: कवर को वॉशिंग मशीन में धोने से पहले ध्यान से यह सुनिश्चित करें कि आपकी कार कवर मशीन में धोने योग्य है या नहीं। अधिकांश कवर मशीन में धोने योग्य होते हैं, लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए टैग को ध्यान से देखें। आप घरेलू वॉशिंग मशीन का उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें आमतौर पर एक एजिटेटर (Agitator) होता है। इसके बजाय किसी लॉन्ड्रोमैट (Laundromat) पर जाएं और व्यावसायिक वॉशर का उपयोग करें।

स्टेप 2: वॉशिंग मशीन को ठंडे पानी से भर दें।

स्टेप 3: वॉशिंग मशीन में हल्का साबुन डालें।

स्टेप 4: वॉशिंग मशीन में साइकिल विकल्प हैं, तो नाजुक कपड़ों के लिए बने विकल्प को दबाएं।

स्टेप 5: प्रोसेस पूरा होने के बाद, एक बार फिर से धो लें।

स्टेप 6: कार कवर को हवा में सूखने दें ।

Disclaimer:आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।