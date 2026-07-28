भारतीय घरों में हम अक्सर पुराने नुस्खों के बारे में सुनते हुए आए हैं। गांव में काफी लोग आज भी बुखार, सर्दी-जुकाम और अन्य छोटी-मोटी समस्याओं में डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ पुराने नुस्खों को अपनाते हैं। नाभी में तेल लगाना भी पुराने नुस्खों में से एक है। आयुर्वेद तक इसके कई लाभ बताए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ भी अपनी नाभी में तेल लगाते हैं। अभिनेता ने हाल ही में खुलासा किया है कि वह अपने बैग में हमेशा नीम और सरसों का तेल रखते हैं।

वोग को दिए एक रैपिड फायर इंटरव्यू में अभिनेता ने कहा कि, मैं हर रात अपनी नाभि में यह तेल लगाता हूं। इससे मुझे काफी फायदा मिलता है। हमारे शरीर की हर चीज किसी न किसी तरह नाभि से जुड़ी होती है। इसलिए नाभि की देखभाल करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं नाभि में तेल लगाने को लेकर डॉक्टर किस नजरिए से देखते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान थाणे के KIMS हॉस्पिटल में त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता नखावा का कहना है कि नाभि में तेल लगाने की परंपरा कई घरों में लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इससे शरीर या त्वचा को विशेष लाभ मिलने के वैज्ञानिक प्रमाण बहुत सीमित हैं। वह बताती हैं कि नाभि के आसपास की त्वचा एक सामान्य सुरक्षा परत की तरह काम करती है। यह शरीर में पोषक तत्वों या दवाओं को पहुंचाने का कोई विशेष रास्ता नहीं है। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति को नाभि में तेल लगाने से कोई जलन, एलर्जी या अन्य परेशानी नहीं होती और वह इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहता है, तो आमतौर पर इससे कोई नुकसान नहीं होता।

नाभि में नीम या सरसों का तेल लगाने के लाभ

डॉ. श्वेता नखावा कहती हैं कि नीम और सरसों दोनों तेल त्वचा के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन इनका असर सिर्फ उसी जगह पर सीमित रहता है जहां इन्हें लगाया जाता है। नीम के तेल में एंटीमाइक्रोबियल (कीटाणुओं से लड़ने वाले) और सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। वहीं, सरसों के तेल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह त्वचा की रूखापन कम करके उसे मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है। अगर इन तेलों को स्वस्थ त्वचा पर लगाया जाए, तो वे नाभि के आसपास की त्वचा को मॉइस्चराइज करने और उसकी सुरक्षा परत को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इनके फायदे केवल त्वचा की ऊपरी सतह तक ही सीमित रहते हैं।

नाभि में तेल लगाने के नुकसान

डॉ. श्वेता नखावा का कहना है कि प्राकृतिक चीजें हमेशा पूरी तरह सुरक्षित हों, यह जरूरी नहीं है। नीम का तेल कुछ लोगों को एलर्जी, लालपन, खुजली या जलन पैदा कर सकता है, खासकर जिनकी त्वचा संवेदनशील होती है। सरसों का तेल भी कुछ लोगों में त्वचा में जलन या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का कारण बन सकता है। अगर नाभि साफ नहीं है और उसमें तेल लगाया जाए, तो गंदगी, पसीना और नमी फंस सकती है, जिससे बैक्टीरिया या फंगस पनपने का खतरा बढ़ सकता है। अगर तेल लगाने के बाद खुजली, दाने, जलन या किसी तरह की असहजता महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

नाभि में तेल लगाने से त्वचा और पाचन के लिए लाभ

सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि नाभि में तेल लगाने से पाचन सुधरता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन डॉ. श्वेता नखावा कहती हैं कि, इन दावों के समर्थन में फिलहाल कोई भरोसेमंद वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय शोध नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो कि नीम, सरसों या किसी भी अन्य तेल को नाभि में लगाने से पाचन बेहतर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हार्मोन संतुलित होते हैं या संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है।

उनके अनुसार अच्छी त्वचा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त पानी पीना, धूप से बचाव और सही स्किनकेयर रूटीन अपनाना ज्यादा प्रभावी उपाय हैं। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति को नाभि में तेल लगाने से आराम या मानसिक सुकून महसूस होता है, तो इसे आत्म-देखभाल (सेल्फ-केयर) की एक आदत के रूप में अपनाया जा सकता है। लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्वास्थ्य उपायों का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी नई स्वास्थ्य आदत या घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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