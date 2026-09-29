Dahi Vada Recipes: त्योहार और खास मौकों पर खाने में कुछ स्पेशल बनाया जाता है। सब्जी, पूरी और मिठाई के अलावा रायता या दही वड़ा भी साथ में सर्व किया जाता है। इसे बनाने के लिए उड़द दाल को भिगोकर पीसा जाता है और फिर उसे अच्छी तरह फेंटते हैं। इस बैटर से वड़ा तैयार किया जाता है और उसे पानी में भिगोकर नरम कर देते हैं। इसके बाद ठंडे फेंटे हुए दही और मसालों के साथ इसे बनाया जाता है। इसे खाने के साथ सर्व किया जा सकता है। अगर आप इस बार त्योहार के मौके पर खाने के साथ कुछ हटके बनाना चाहती हैं, तो यहां बताए गए अलग-अलग तरह के दही वड़े की रेसिपी ट्राई कर सकती हैं।

मूंग दाल दही वड़ा

आमतौर पर दही वड़ा उड़द की दाल (धुली हुई) से बनाए जाते हैं। लेकिन इसे मूंग की दाल से भी बनाया जा सकता है। इससे दही वड़े का स्वाद और अच्छा हो सकता है। जिसे बनाने के लिए मूंग दाल को भिगो दें और इसे अच्छी तरह पीस लें। अब तेल में इस बैटर से वड़े तैयार कर लें। अब दही में इन वड़ों को डालकर मसालों और हरे धनिया के साथ गार्निश करके सर्व करें।

पंजाबी दही वड़ा

पंजाबी दही वड़ा बनाने के लिए उड़द दाल को भिगो लें। इसमें अदरक, जीरा, बड़ी इलायची और नमक डालकर बारीक पीस लें। पीसने के बाद इसे अच्छी तरह फेंट लें। अब कड़ाही में तेल गरम करके वड़ों को तल लें। अब दही को भी अच्छी तरह फेंट लें और इसमें सभी वड़ों को डाल दें। अब वड़ों को प्लेट में रखें और ऊपर से मसाले, बारीक सेव और अनार के दाने डाल दें।

सॉफ्ट दही वड़ा

उड़द और मूंग की दाल को सही मात्रा में मिलाकर भिगो दें। फिर इन्हें बारीक पीस लें और इस बैटर को अच्छी तरह फेंट लें। सॉफ्ट दही वड़े बनाने के लिए दाल को अच्छी तरह फेंटना होगा। अब तेल में वड़ों को डालकर सेंक लें। इन्हें फेंटे हुए दही में डाल लें। ऊपर से मसाले, खट्टी-मीठी चटनी, नमक और पिसी हुई चीनी मिला दें।

राजस्थानी दही वड़ा

खास मौकों पर राजस्थान में दही वड़े बनाए जाते हैं, जिसका हल्कापन, मुलायम दही, खट्टा-मीठा स्वाद और बनावट इसे खास बनाती है। इसे आप खाने के साथ ठंडा-ठंडा सर्व कर सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत सिंपल है। दही वड़े तैयार करके इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा और मीठी चटनी डालें।

मीठा दही वड़ा

अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को खट्टा स्वाद पसंद नहीं आता। ऐसे में आप मीठा दही वड़ा बना सकते हैं। जिसमें इमली की चटनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दही वड़ा बनाकर उसके ऊपर हरी चटनी की बजाय मीठी चटनी डाल सकते हैं। ऊपर से बारीक सेव और अनार के दानों से गार्निश करें।

उड़द दाल दही वड़ा

मूंग की दाल के बजाय सिर्फ उड़द दाल से भी दही वड़ा बनाया जा सकता है। इसके लिए उड़द दाल को रातभर भिगोकर रखें और सुबह बारीक पीस लें। इस बैटर में नमक, अदरक और हरी मिर्च मिलाएं। वड़े को तलकर गुनगुने पानी में भिगो दें। इन्हें निचोड़कर दही में डालें। ऊपर से चटनी, भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर डालकर परोसें।

फ्रूट दही वड़ा

ताजे फलों का खट्टा-मीठा स्वाद और दही वड़ा का अनोखा कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। खाने के साथ इस दही वड़ा को सर्व कर सकते हैं, यह बच्चों को भी खूब पसंद आ सकती है। इसे बनाना भी काफी आसान है। सिंपल दही वड़ा तैयार करके उसके ऊपर सर्व करते समय बारीक कटे ताजे फलों को मिला दें। अनार से इसकी गार्निशिंग करें।