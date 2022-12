diabetes people should avoid these foods: डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी (chronic disease)है जिसकी चपेट में अब जवान और बच्चे (adults and children)भी आ रहे हैं। अनियंत्रित डायबिटीज (Uncontrolled diabetes)के कई गंभीर परिणाम (serious consequences) हो सकते हैं, जिनमें दिल के रोग (heart disease),किडनी की बीमारी (kidney disease),अंधापन (blindness)और अन्य जटिलताएं (other complications)शामिल हैं।

डायबिटीज की बीमारी में कुछ फूड्स का सेवन करने से ब्लड में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है जिससे इन बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई रहता है उनके लिए कुछ फूड्स का सेवन ज़हर की तरह असर करता है। आइए जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए किन 4 चीजों का सेवन ज़हर की तरह असर करता है।

डायबिटीज के मरीजों के लिए कार्ब्स का सेवन शुगर को बढ़ा सकता है: (Carbs intake can increase sugar)

डायबिटीज के मरीजों के लिए कार्ब का सेवन बेहद मायने रखता है। कार्ब्स, प्रोटीन और वसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्ब्स का आपके ब्लड शुगर के स्तर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये चीनी, या ग्लूकोज में टूट जाते हैं और रक्तप्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं।

कार्ब्स में स्टार्च, चीनी और फाइबर शामिल हैं। हेल्थलाइन के मुताबिक डायबिटीज मरीजों को कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन सावधानी से करना चाहिए। कार्ब्स नेचुरल शुगर का एक स्रोत है और इसीलिए कार्ब्स वाले फूड्स का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज के मरीज चाय-कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और शक्कर वाले मीठे ड्रिंक्स का सेवन करने से परहेज करें।

प्रसंस्कृत अनाज से करें परहेज: (Processed grains)

वेबएमडी के मुताबिक जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई रहता है वो प्रोसेस अनाज (Processed grains)का सेवन करने से परहेज करें। प्रोसेस अनाज में सफेद चावल (white rice)या सफेद आटा (white flour),थोड़े साबुत अनाज (whole grains),चीनी (sugar),सफ़ेद ब्रेड, फ्रेंच फ्राइज और सफेद आटा का सेवन करने से परहेज करें। ये फूड्स बॉडी में ज़हर की तरह असर करते हैं।

चीनी वाले फ्रूट्स ज़हर की तरह करते हैं असर: (fruit with heavy sugar)

डायबिटीज के मरीजों के लिए चीनी का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचाता है। चीनी वाले फूड्स का सेवन करने से ब्लड में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है। फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन अगर चीनी की चाशनी के साथ डिब्बाबंद फ्रूट्स का सेवन किया जाए तो ये डायबिटीज के मरीजों पर ज़हर की तरह असर करते हैं। डिब्बाबंद फल जैसे जैम (jam),जेली (jelly), मीठा सेब, फ्रूट ड्रिंक, फ्रूट जूस ड्रिंक (fruit juice drinks)का सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर का स्तर हाई रहता है वो इन फ्रूट्स से तैयार मीठे ड्रिंक और फूड से तौबा कर लें।