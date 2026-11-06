भारत में दीवाली से दो दिन पहले धनतेरस मनाने की परंपरा है। इस मौके पर लोग नए बर्तन खरीदते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन अच्छे स्वास्थ्य, आरोग्य और लंबी उम्र के लिए उनकी पूजा की जाती है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की विधि-विधान से पूजा की जाती है। साथ ही लोग धनतेरस पर सोना, चांदी, आभूषण और नए बर्तन खरीदते हैं। माना जाता है कि इस दिन वस्तुएं खरीदने से घर में बरकत होती है।

इस मौके पर स्टील के बर्तन भी खूब खरीदे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस चमकते हुए बर्तन को आप स्टील समझ रहे हैं वह असली हो। कई बार इसमें मिलावट की शिकायत भी आ चुकी है। ऐसे में धनतेरस के मौके पर बर्तनों की खरीदारी करते समय कुछ बातें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आइए जानते हैं असली स्टील की पहचान कैसे किया जा सकता है।

1- ISI मार्क

स्टील के बर्तन खरीदते समय सबसे पहले उन पर लगे ISI मार्क की जांच जरूर करें। भारत में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए BIS का मानक IS 14756:2024 है। इससे बर्तन की संरचना और ग्रेड की पहचान होती है। इसके तहत बर्तनों की गुणवत्ता, सामग्री, मजबूती और सुरक्षा से जुड़े मानक तय किए गए हैं। मार्क के साथ लाइसेंस नंबर की भी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा BIS की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस की पुष्टि भी कर सकते हैं।

2- ग्रेड की लें जानकारी

हर स्टील के बर्तन की गुणवत्ता अलग-अलग होती है। इसलिए छूने पर आपको उनका वजन और बनावट अलग लग सकता है। खाने-पीने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों का ग्रेड SS 304 रखी गई है। ऐसे में दुकानदार से स्टील के ग्रेड के बारे में जरूर पूछें। ये ग्रेड कई तरह के होते हैं।

SS 304: इसमें क्रोमियम और निकेल होते हैं, जो जंग और संक्षारण से बचाते हैं।

SS 316: इसमें मॉलिब्डेनम भी होता है, जिससे इसकी संक्षारण प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है।

SS 430: इसमें निकेल नहीं होता और यह चुंबक से आकर्षित हो सकता है। इसका इस्तेमाल कुछ बर्तनों और मल्टीलेयर कुकवेयर की बाहरी परत में भी किया जाता है।

3- चुंबक आ सकता है काम

स्टेनलेस स्टील के अलग-अलग ग्रेड का चुंबकीय व्यवहार अलग होता है। SS 304 आमतौर पर चुंबक से आकर्षित नहीं होता, जबकि SS 430 चुंबक से आकर्षित हो सकता है। कुछ परिस्थितियों में SS 304 पर हल्का चुंबकीय प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में सिर्फ चुंबक लगाकर स्टील की गुणवत्ता की जांच नहीं करनी चाहिए।

4- मोटाई और वजन

कई बार स्टील के बर्तन की चमक देखकर लोग खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदारी के समय में उनकी मोटाई और वजन जरूर देखना चाहिए। बहुत पतले बर्तन जल्दी दब सकते हैं और तेज आंच पर उनका आकार बिगड़ सकता है।

बर्तन को हाथ में उठाकर उसका वजन महसूस करें। उसकी तली और किनारों की मोटाई देखें। इसे समतल जगह पर रखकर जांचें कि वह हिल तो नहीं रहा। कुकर, कड़ाही और पतीले की तली मजबूत होनी चाहिए। हालांकि, सिर्फ वजन से हमेशा अच्छी गुणवत्ता तय नहीं किया जा सकता है।

5- यह भी ध्यान में रखें

कई बार बर्तन ऊपर से काफी चमकदार दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सतह पर छोटी-छोटी खामियां होती हैं। इसलिए खरीदने से पहले बर्तन के अंदर और बाहर दोनों तरफ देखें। साथ ही कई बार लोग कीमत देखकर भी बर्तन खरीदना समझदारी समझते हैं। लेकिन स्टील के बर्तन खरीदते समय ब्रांड और बिल भी देखें। बिल जरूर लें। बिल पर बर्तन की कीमत और उसकी जानकारी दर्ज करवाएं। वारंटी या गारंटी मिलने पर उसकी शर्तें भी समझें। इस तरह आप इन छोटी-छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए सही गुणवत्ता वाले स्टील के बर्तनों का चुनाव कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्टील के बर्तनों की गुणवत्ता की सही पहचान के लिए केवल चमक, वजन या चुंबक पर निर्भर न रहें। खरीदारी से पहले उत्पाद के ग्रेड, BIS प्रमाणन और निर्माता की ओर से दी गई जानकारी की जांच जरूर करें।

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