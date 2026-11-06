Gud Makhana Kheer Recipe: धनतेरस पर आज यानी 6 नवंबर को देशभर में अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर सोना-चांदी, बर्तन के साथ-साथ नई वस्तुएं खरीदते हैं। माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए आप गुड़ मखाने की खीर बना सकते हैं। दूध, मखाने, इलायची और मेवों से बनी यह खीर स्वादिष्ट होती है।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

मखाने – 2 कप

फुल क्रीम दूध – 1 लीटर

गुड़ – आधा कप (स्वाद के अनुसार)

देसी घी – 1 छोटा चम्मच

इलायची पाउडर – आधा छोटा चम्मच

कटे हुए बादाम – 8-10

कटे हुए काजू – 8-10

पिस्ता – 8-10

किशमिश – 1 बड़ा चम्मच

केसर – 5-6 धागे (वैकल्पिक)

गुड़ वाली मखाने की खीर बनाने की रेसिपी

सबसे पहले मखानों को भून लें: खीर बनाने के लिए सबसे पहले कड़ाही में घी गर्म करें। फिर इसमें मखाने डालकर धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें। जब मखाने कुरकुरे हो जाएं तो गैस बंद कर दें। ठंडा होने पर इन्हें हल्का दरदरा पीस लें। कुछ मखाने साबुत भी रख सकते हैं।

फिर दूध को पकाएं: अब आपको एक भारी तले वाले बर्तन में दूध डालकर गर्म करें। फिर उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें और दूध को बीच-बीच में चलाते हुए पकाएं। जब दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें दरदरे पिसे और साबुत मखाने डाल दें।

मेवे और इलायची मिलाएं: मखानों को दूध में करीब 8-10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और इलायची पाउडर डाल दें। केसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे भी मिला दें।

अब डालें गुड़: गैस बंद कर दें और खीर को थोड़ा ठंडा होने दें। गुड़ को अलग से थोड़े गर्म पानी में घोलकर छान लें। जब खीर बहुत गर्म न रहे, तब इसमें गुड़ का घोल मिलाएं। अच्छी तरह चलाकर खीर को कुछ देर के लिए ढक दें।

खीर बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

गुड़ को उबलते दूध में सीधे न डालें। इससे दूध फट सकता है। इसलिए खीर को थोड़ा ठंडा करने के बाद ही गुड़ मिलाएं। गुड़ का घोल छानकर डालें, ताकि उसमें मौजूद अशुद्धियां निकल जाएं। मखानों को बहुत ज्यादा न पीसें। हल्का दरदरा रखने से खीर में अच्छा टेक्सचर आता है। गुड़ की मिठास अलग-अलग हो सकती है, इसलिए इसे एक साथ डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा मिलाएं।