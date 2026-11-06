भारत में दीवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घर की साफ-सफाई कर खास तरह से सजावट करते हैं। शाम के समय दीपक जलाकर रोशनी करते हैं। हालांकि, घर की सजावट करते समय कई बार लोग मुख्य दरवाजे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि यही घर का सबसे खास हिस्सा होता है। ऐसे में धनतेरस के मौके पर अगर आप अपने प्रवेश द्वार को अलग तरह से सजाना चाहते हैं, तो यहां से आइडिया ले सकते हैं।

1- फूलों से करें सजावट

दीवाली के मौके पर फूलों का खास महत्व होता है। भगवान को अर्पित करने के साथ ही इससे रंगोली और कई तरह की सजावटें की जाती हैं। धनतेरस के मौके पर गेंदे के फूलों से प्रवेश द्वार को आकर्षक बना सकते हैं। इसमें आप गुलाब के फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सबसे पहले दरवाजे के ऊपर गेंदे के फूलों की लंबी लड़ियां लगाएं। दरवाजे के दोनों किनारों पर गेंदे और गुलाब के फूलों के छोटे-छोटे गुच्छे बनाकर सजाएं। अगर फूलों की पंखुड़ियां बच गई हैं, तो उनसे दरवाजे के आसपास छोटी सी डिजाइन बना सकते हैं। फूलों के साथ हरी पत्तियों का इस्तेमाल करने से सजावट और भी खूबसूरत दिखाई दे सकती है।

2- रंगोली से दें प्रवेश द्वार को आकर्षक लुक

धनतेरस पर घर के मुख्य दरवाजे को सजाने के लिए रंगोली एक अच्छा विकल्प है। रंग-बिरंगे रंगों और फूलों की पंखुड़ियों से बनी रंगोली प्रवेश द्वार की सुंदरता बढ़ा देती है। आप दरवाजे के ठीक सामने या उसके एक तरफ अपनी पसंद की डिजाइन बना सकते हैं।

रंगोली बनाने के लिए लाल, पीले, गुलाबी, हरे और सफेद रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कमल के फूल, मोर या पारंपरिक गोलाकार डिजाइन बना सकते हैं। अगर रंगों से रंगोली बनाना मुश्किल लगता है, तो गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों से डिजाइन तैयार करें। रंगोली के चारों ओर छोटे मिट्टी के दीपक रखकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं।

3- लाइट्स और दीपकों से करें सजावट

धनतेरस की शाम आप अपने घर के प्रवेश द्वार को रोशनी से जगमगाने के लिए खास तरह से लाइट्स और दीपकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

दरवाजे दोनों किनारों पर गर्म रोशनी वाली LED लाइट्स लगा दें। इसके अलावा दरवाजे के फ्रेम के चारों ओर छोटी झालर लगाकर सुंदर बॉर्डर भी तैयार कर सकते हैं। अगर प्रवेश द्वार के पास सीढ़ियां हैं, तो वहां मिट्टी के छोटे-छोटे दीपक रख सकते हैं। वहीं, आप दरवाजे के पास पीतल या मिट्टी के सजावटी दीपक भी रखकर उसे आकर्षक लुक दे सकते हैं। लाइट्स के साथ छोटे लालटेन या करंगीन कांच वाले LED दीये इस्तेमाल करने से सजावट को पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह का लुक दिया जा सकता है।

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