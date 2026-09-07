दाल से लेकर सब्जी, चटनी से लेकर नाश्ते की तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हरे धनिया की जरूरत होती है। यह न केवल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाता है बल्कि खाने के फ्रेश भी दिखाता है। अक्सर लोग धनिया बाजार से लाकर उसे फ्रिज में रख देते हैं।

उसे कैसे साफ करना है, कितना सुखाना है और किस तरह स्टोर करना है, इन छोटी-छोटी बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो उसे लंबे समय तक स्टोर करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं धनिया को स्टोर करने के कुछ आसान तरीके।

पहले खराब पत्तियां अलग कर लें

धनिया खरीदने के बाद उसे सीधे स्टोरेज में रखने के बजाय एक बार ध्यान से छांट लें। पीली, काली, बहुत नरम या पहले से खराब हो चुकी पत्तियों और डंठलों को अलग कर दें। एक खराब हिस्सा आसपास की पत्तियों को भी जल्दी खराब कर सकता है।

स्टोर करने से पहले ज्यादा नमी से बचाएं

धनिया के जल्दी गलने की एक बड़ी वजह अतिरिक्त नमी हो सकती है। अगर आपका धनिया गीला है तो स्टोर करने से पहले पत्तियों को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। आप इन्हें साफ कपड़े या पेपर टॉवल पर फैलाकर अतिरिक्त पानी सोख सकते हैं।

पेपर टॉवल में लपेटकर रखें

कुछ दिनों के लिए धनिया स्टोर करना है तो पत्तियों को हल्के से पेपर टॉवल में लपेटकर रखें। पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी सोखने में मदद करता है। इसके बाद धनिया को ढीले तरीके से कवर करके फ्रिज में रखा जा सकता है। बहुत ज्यादा कसकर पैक करने के बजाय थोड़ी हवा की जगह रखना बेहतर है।

कंटेनर में रखें, लेकिन नमी जमा न होने दें

धनिया को साफ और सूखे कंटेनर में रख सकते हैं। कंटेनर के अंदर पेपर टॉवल की एक परत रखने से अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद मिल सकती है। अगर पेपर टॉवल बहुत गीला हो जाए तो उसे बदल दें। ध्यान रखें कि धनिया को गीला करके एयरटाइट डिब्बे में बंद करना अच्छा तरीका नहीं है। अतिरिक्त नमी जमा होने पर पत्तियां जल्दी गल सकती हैं।

पानी वाले तरीके से भी कर सकते हैं स्टोर

अगर आप धनिया को कुछ और समय तक ताजा रखना चाहती हैं तो इसे फूलों की तरह पानी में रखने का तरीका भी आजमा सकती हैं। धनिया के निचले हिस्से को एक गिलास या जार में थोड़े पानी में रखें और ऊपर से ढीली प्लास्टिक बैग से कवर कर दें। इसे फ्रिज में रखा जा सकता है। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के अनुसार, इस तरीके में पानी को लगभग हर दो दिन में बदलना चाहिए और धनिया को करीब एक सप्ताह तक स्टोर किया जा सकता है।

फ्रिज में रखने से पहले एक बात का रखें ध्यान

धनिया को फ्रिज में रखने के साथ-साथ फ्रिज की सफाई और तापमान का भी ध्यान रखना जरूरी है। FSSAI के अनुसार, रेफ्रिजरेटर को उचित तापमान पर रखना और उसमें रखे खाद्य पदार्थों को ढककर रखना खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए धनिया को ऐसे हिस्से में रखें जहां वह दूसरे खाद्य पदार्थों से अनावश्यक रूप से दबे नहीं और फ्रिज में ठंडी हवा का प्रवाह बना रहे।

कौन-सा तरीका चुनें?

अगर आपको धनिया 2-3 दिन में इस्तेमाल करना है, तो पेपर टॉवल वाला तरीका आसान रहेगा। वहीं, अगर आप इसे करीब एक सप्ताह तक रखने की कोशिश करना चाहती हैं तो पानी वाले स्टोरेज का विकल्प आजमा सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य घरेलू उपयोग और जागरूकता के लिए है। धनिया की ताजगी उसकी गुणवत्ता, नमी और स्टोरेज की स्थिति पर निर्भर करती है। सड़ने, फफूंद लगने या खराब होने के स्पष्ट संकेत वाले धनिए का इस्तेमाल न करें।