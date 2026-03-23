हरा धनिया खाने का स्वाद और सुंगध बढ़ाने का काम करता है। इससे चटनी बनाने के साथ-साथ दाल-सब्जी समेत तमाम डिश की गार्निशिंग की जाती है।यह शरीर को डिटॉक्स (detox) करने और पाचन सुधारने में मदद करता है। आप इसे घर में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। एक चम्मच धनिया के बीज से आप गमलाभर हरा धनिया उगा सकते हैं। इसके लिए बस आपको सही तरीका और प्रक्रिया पता होनी चाहिए। घर में ताजा धनिया उगाने से आपको इसे बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही जब चाहें तब आप ताजा धनिया तोड़कर खाना बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

गमले में धनिया कैसे उगाएं?

बीज करें तैयार: धनिया के बीज को आपको सबसे पहले धूप में रखकर सूखाना होगा। इसके बाद इसे दरदरा कर लें। किसी पत्थर या हाथ से आप ऐसा कर सकते हैं। ताकि यह दो टुकड़ों में बट जाए। इसके बाद धनिया के बीजों को आपको रातभर पानी में भिगोकर रखना चाहिए। सुबह यह बुबाई के लिए तैयार हो जाएगा।

साबुत बीज की तुलना में दाल के रूप में टूटे हुए बीजों का अंकुरण जल्दी और अधिक मात्रा में होता है। मार्च में तापमान बढ़ने लगता है। इसलिए आप अगर धनिया के बीज बो रहे हैं तो बीजों को सीधे मिट्टी में न डालें। बुवाई से करीब 12 से 24 घंटे पहले बीजों को साफ पानी में भिगोकर रखें।

मिट्टी: धनिया उगाने के लिए आपको सूखी मिट्टी लेनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट या थोड़ा रेत भी मिला सकते हैं। बेहतर जमाव के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना आवश्यक है। कोकोपीट मार्च की गर्मी में मिट्टी के अंदर नमी को सोखकर रखेगा, जिससे बीज सूखेंगे नहीं।

इस तरह बोएं बीज: अब धनिया के बीजों को मिट्टी के ऊपरी हिस्सों में डालें। धनिया के बीजों को मिट्टी की सतह पर बहुत गहरा न दबाएं। फिर इसपर रेत की एक परत बिछा देनी है। फिर आपको हल्का-हल्का पानी का छींटा मारना है।

सिंचाई के लिए आप फव्वारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि बीज अपनी जगह से न हिलें। बीज सही से अंकुरित हो इसके लिए हर दिन सुबह और शाम धनिया के बीजों को पानी से सिंचाई करते रहें। इससे इनकी ग्रोथ तेजी से होगी और आपको कुछ ही दिनों में धनिया के बीज अंकुरित होने लगेंगे।