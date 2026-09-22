ढाकाई जामदानी साड़ी बंगाल की एक बेहद प्राचीन, हस्तनिर्मित और पारंपरिक हथकरघा साड़ी है, जो अपनी बारीक बुनाई और खूबसूरत कलाकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि, इसकी गुणवत्ता और खूबसूरती को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है। इसे साफ करने का तरीका भी काफी अलग है। इसे आप सीधे पानी से नहीं धो सकते हैं। इससे यह साड़ी खराब हो सकती है। आइए जानते हैं इस साड़ी की देखभाल कैसे करें और क्या है साफ करने का तरीका।

डॉ. खोनिका गोप ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पानी ढाकाई जामदानी साड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खोनिका पारंपरिक साड़ियों से जुड़े रील्स बनाने वाली एक कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने कहा कि, “जामदानी को पानी में भिगो नहीं सकते। इसे आप सामान्य तरीके से धो भी नहीं सकते।” साड़ी धोने के तरीके के बारे में उन्होंने आगे बताया, “आप इसे हाथ से नहीं धो सकते। इसे वॉशिंग मशीन में भी नहीं धो सकते। यहां तक कि ड्राई क्लीन भी नहीं कर सकते।”

ढाकाई जामदानी साड़ी गंदी हो जाए तो क्या करें

डॉ. खोनिका गोप के अनुसार, अगर साड़ी गंदी हो जाए तो इसे खुद साफ करने के बजाय जिस दुकान या विक्रेता से आपने साड़ी खरीदी है, उससे संपर्क करें। साड़ी उन्हें भेज दें, ताकि वे इसे ‘काटा वॉश’ के जरिए साफ करवा सकें। यह तरीका साड़ी की नाजुक बुनाई को सुरक्षित रखते हुए उसकी सफाई करने में मदद करता है।

पानी से क्यों नहीं धोना चाहिए

फैशन कंसल्टेंट, ब्रांड और इमेज स्ट्रैटेजिस्ट और NIFT की पूर्व छात्रा स्नेहा यादव ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जामदानी साड़ी को खास देखभाल की जरूरत होती है। हालांकि, वह पानी को कपड़े का दुश्मन कहने या सफाई के लिए सिर्फ एक ही तरीके को सही मानने से भी सावधान रहने की सलाह देती हैं। उनका कहना है कि साड़ी की देखभाल इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस तरह बनाया गया है। इसमें इस्तेमाल होने वाला फाइबर, धागा, रंग, बुनाई, जरी या अन्य सजावट और कपड़े की फिनिशिंग जैसी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। समस्या सिर्फ पानी नहीं है। कपड़े को बहुत सावधानी और नरमी से धोने पर इसका असर अलग हो सकता है।

काटा वॉश तकनीक क्या है

पारंपरिक और असली हाथ से बुनी ढाकाई जामदानी साड़ी की सफाई के लिए एक खास प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे काटा वॉश कहते हैं। मिसम्मा के सीईओ दिलीप कुमार गोली ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस प्रक्रिया का नाम उन पंजे जैसे क्लिप से आया है, जिन्हें ‘काटा’ कहा जाता है। इन क्लिप की मदद से साड़ी को बांस के फ्रेम पर लगाया जाता है और कपड़े को खींचकर सीधा रखा जाता है। इससे साड़ी का कपड़ा और उसमें बुने हुए धागे और डिजाइन अपनी जगह पर सीधे और तने हुए रहते हैं। सफाई के दौरान कपड़े के खिंचने से उसमें सिकुड़न या धागों के ढीले होने का खतरा भी कम होता है।

कैसे की जाती है जामदानी साड़ी की सफाई

1- कपड़े की जांच

ढाकाई जामदानी साड़ी को साफ करने से पहले उसके कपड़े और बुनाई की अच्छी तरह जांच की जाती है। अगर कहीं धागे घिसे या कमजोर हुए हैं तो उन्हें पहले ठीक किया जाता है।

2- प्राकृतिक तरीके से सफाई

इसके बाद रीठा जैसे प्राकृतिक और पीएच-न्यूट्रल सफाई एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पानी के साथ इन्हें मिलाकर फ्रेम पर तनी हुई साड़ी को बहुत हल्के हाथों से धोया जाता है।

3- चावल के माड़ का इस्तेमाल

इसके बाद चावल के माड़ में भिगोए हुए मुलायम कपड़े से साड़ी को हल्का नम किया जाता है। इससे कपड़े में हल्की मजबूती और चमक आती है, लेकिन यह त्वचा पर बहुत कठोर महसूस नहीं होता। चावल का माड़ साड़ी को नई जैसी चमक देने में भी मदद करता है।

4- पानी से धोने का तरीका

इसके बाद साड़ी को पानी से धोया जाता है। इस दौरान इसे मोड़ने, मरोड़ने या जोर से निचोड़ने से बचाया जाता है। इसके बाद साड़ी को हवा में सुखाया जाता है।

सफाई का सिर्फ यही तरीका या और भी है

डॉ. खोनिका के अनुसार, ढाकाई जामदानी साड़ी को साफ करने के लिए ‘काटा वॉश’ सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि, स्नेहा यादव का कहना है कि हर जामदानी साड़ी के लिए यही एकमात्र सही तरीका नहीं है। उनके मुताबिक, यह कहना सही नहीं होगा कि हर जामदानी साड़ी को हाथ से धोना या ड्राई क्लीन करना हमेशा गलत है। महंगी जामदानी साड़ी के मामले में सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह किस तरह के कपड़े से बनी है। इसके बाद बुनकर या हाथ से बुने कपड़ों की देखभाल करने वाले किसी विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही उसकी सफाई करनी चाहिए। अगर घर पर साड़ी धोना जरूरी है, तो अब्रीती की को-फाउंडर और डायरेक्टर नबनिता घोष इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही धोने की सलाह देती हैं। वह ठंडे पानी और हल्के पीएच-न्यूट्रल लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं।

ढाकाई जामदानी साड़ी को रगड़ने से बचना चाहिए।

ब्रश से साफ करने से साड़ी खराब हो सकती है।

मरोड़ने या जोर से निचोड़ने पर इसके धागों को नुकसान पहुंच सकता है।

नबनिता घोष के अनुसार हाथ से बुनी ढाकाई जामदानी साड़ी को कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। साड़ी को अच्छी हवा वाली छायादार जगह पर सुखाना चाहिए। साड़ी को रखने से पहले यह पूरी तरह साफ और सूखी होनी चाहिए। कोशिश करें कि इसमें ज्यादा स्टार्च न हो और इसमें मुलायम मलमल या हवा पास होने वाले सूती कपड़े में लपेटकर रखें।

काटा वॉश कैसे करवाएं

जामदानी साड़ी की सफाई के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसे उसी विक्रेता या दुकान पर ले जाएं, जहां से आपने साड़ी खरीदी थी। विक्रेता उसे सफाई और धुलाई के लिए संबंधित बुनकरों के पास भेज सकता है। दिलीप कुमार इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं कि पूरी प्रक्रिया में कुछ दिन से लेकर एक सप्ताह तक का समय लग सकता है। यह समय साड़ी को भेजने और वापस मंगाने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ज्यादातर जामदानी साड़ियां बांग्लादेश के ढाका और नारायणगंज के आसपास बनाई जाती हैं।

कीमत

काटा वॉश की कीमत उसकी खास प्रक्रिया और साड़ी को भेजने की लागत पर निर्भर करती है। केवल धुलाई के लिए इसकी कीमत कुछ सौ रुपये से शुरू हो सकती है। अगर साड़ी में किसी तरह की मरम्मत या उसे दोबारा ठीक करने की जरूरत हो तो खर्च कुछ हजार रुपये तक पहुंच सकता है। साड़ी के कपड़े और उसकी उम्र के आधार पर भी कीमत बदल सकती है। पुरानी या एंटीक जामदानी साड़ी की सफाई और देखभाल में ज्यादा खर्च आ सकता है।

जरी वाली ढाकाई जामदानी साड़ी को रखने का तरीका

नबनिता घोष के अनुसार, ढाकाई जामदानी को सामान्य सूती साड़ी की तरह नहीं रखना चाहिए। इसके बारीक डिजाइन और नाजुक बुनाई को कम से कम खिंचाव और दबाव की जरूरत होती है। साड़ी को रखते समय हमेशा उसे इस तरह मोड़ें कि जरी वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहे। इससे दूसरी सतहों के साथ जरी की रगड़ कम होती है और लंबे समय तक उसकी चमक बनी रह सकती है। यह छोटा सा बदलाव ढाकाई जामदानी की खूबसूरती और चमक को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद कर सकता है।

जामदानी साड़ी को प्लास्टिक या पॉलीथिन की थैली में रखने से बचना चाहिए।

जामदानी साड़ी को सूती जैसे हवा पास होने वाले कपड़े के बैग में रखना चाहिए।

सूती कपड़े में साड़ी के कपड़े को हवा मिलती रहती है और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस ने जिन विशेषज्ञों से बातचीत की, उनके सुझावों पर आधारित है।

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