यात्रा के दौरान अक्सर ढाबे पर भोजन किया जाता है। ढाबे पर बनाई गई दाल मखनी से लेकर कड़ाही पनीर तक का स्वाद लाजवाब होता है। कई बार लोग घर पर भी ढाबे स्टाइल में कड़ाही पनीर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्वाद में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि ऐसा क्या मिलाएं, जिससे ढाबे जैसा लाजवाब स्वाद मिले।

दरअसल, कड़ाही पनीर में डाले जाने वाले मसाले और इसे बनाने का सही तरीका पता हो तो आप आसानी से घर पर ही ढाबे जैसा स्वाद पा सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर ढाबे स्टाइल में स्वादिष्ट कड़ाही पनीर के लिए कौन-कौन से मसाले इस्तेमाल करें और कैसे पकाएं।

ढाबा स्टाइल कड़ाही पनीर के लिए सामग्री

पनीर के लिए

250 ग्राम पनीर

1 मध्यम शिमला मिर्च

1 मध्यम प्याज

1 बड़ा चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच मक्खन

कड़ाही मसाले की सामग्री

1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया

1 छोटा चम्मच जीरा

2 सूखी लाल मिर्च

4-5 काली मिर्च

2-3 लौंग

1 छोटी इलायची

1 छोटा टुकड़ा दालचीनी

ग्रेवी के लिए जरूरत के सामान

2 बड़े चम्मच तेल

1 बड़ा चम्मच मक्खन

1 मध्यम बारीक कटा प्याज

2 मधयम बरीक कटे टमाटर

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

आधा छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

स्वादानुसार नमक

आधा से पैना कप पानी

2 बड़े चम्मच ताजा क्रीम (वैकल्पिक)

1 छोटा चम्मच मक्खन ऊपर से डालने के लिए

ढाबे स्टाइल में कड़ाही पनीर बनाने की आसान विधि

सबसे पहले कड़ाही को गर्म करें और उसमें साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी डालकर धीमी आंच पर 1-2 मिनट भून लें। मसालों से खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें। इन्हें ठंडा करके दरदरा पीस लें। मसालों को बहुत बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि ढाबे वाली कड़ाही पनीर में हल्का दरदरा मसाला ही अच्छा स्वाद और बनावट देता है।

इसके बाद पनीर को चौकोर टुकड़ों में काट लें। अब कड़ाही में थोड़ा तेल और मक्खन डालकर पनीर को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद कड़ाही में चौकोर कटे प्याज और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर 2-3 मिनट भून लें। इन्हें पूरी तरह गलाना नहीं है। ढाबे जैसा स्वाद के लिए इन्हें हल्का कुरकुरा रखें। इन्हें निकालकर अलग रख लें।

अब उसी कड़ाही में तेल और मक्खन डालकर बारीक कटे प्याज को सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कच्ची महक खत्म होने तक भून लें। फिर टमाटर डालने के बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक डालकर मध्यम आंच पर तब तक पकाएं, जब तक टमाटर अच्छी तरह गल न जाएं और तेल अलग दिखाई देने लगे। इसके बाद तैयार किया हुआ दरदरा कड़ाही मसाला ग्रेवी में डालें और 1-2 मिनट अच्छी तरह भूनें। इसके बाद आधा से पौना कप पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह मिला लें। ग्रेवी को 3-4 मिनट धीमी आंच पर पकने दें।

इसके बाद पनीर, प्याज और शिमला मिर्च डालकर हल्के हाथ से मिलाते हुए 2-3 मिनट पका लें। अब कसूरी मेथी को मसलकर डालना है। इसके बाद गरम मसाला और एक छोटा चम्मच मक्खन डालकर अच्छी तरह मिला दें। अगर आपको मलाईदार कड़ाही पनीर बनानी है, तो अंत में 2 बड़े चम्मच ताजी क्रीम डाल सकते हैं। आपकी गरमागरम ढाबे जैसी स्वादिष्ट कड़ाही पनीर तैयार है। इसमें आप ऊपर से हरा धनिया डालकर तवा रोटी, तंदूरी रोटी या जीरा चावल के साथ परोस सकते हैं।

यह भी पढ़ें

सूजी का चीला तवे से क्यों चिपककर टूट जाता है, बैटर में मिलाएं ये दो चीजें

