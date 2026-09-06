Gobhi Matar Masala Recipe: बच्चे हो या बड़े रोजाना आलू, भिंड़ी, तोरई, लौकी और दाल खाकर हर कोई बोर हो सकता है। ऐसे में कुछ अलग स्वाद के लिए सिंपल चीजों को नए तरीके से बनाकर अलग ट्विस्ट दिया जा सकता है। ज्यादातर घरों में गोभी को आलू या मटर के साथ बनाया जाता है। अगर आप ढाबा स्टाइल सब्जी खाना चाहते हैं, तो गोभी मटर मसाला रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इसे रोटी, पराठा या चावल के साथ खा सकते हैं।

गोभी मटर मसाला उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है। होटल, रेस्तरां और ढाबों पर यह अमूमन खाने को मिल जाता है। घरों में भी इसे खूब पसंद किया जाता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। विभिन्न मसालों के मिश्रण से इसका स्वाद लाजवाब होता है।

सामग्री

गोभी- 250 ग्राम

मटर- 100 ग्राम

जीरा- एक चम्मच

लहसुन- पांच-छह कलियां

अदरक- एक इंच

हरी मिर्च- दो

हल्दी- आधा चम्मच

लाल मिर्च पाउड- एक चम्मच

हींग- एक चुटकी

धनिया पाउडर- आधा चम्मच

गरम मसाला पाउडर- एक चम्मच

टमाटर- दो

नमक- स्वादानुसार

गोभी मटर मसाला बनाने का तरीका

सबसे पहले फूलगोभी को मध्यम आकार के टुकड़ों में काटें। इन्हें अच्छी तरह धो लें और फिर पानी में नमक डालकर हल्का सा उबालें। हरे मटर को भी धोकर अलग से रख लें। इसी बीच, अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार कर लें। साथ ही टमाटर और काजू को मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। फिर एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें फूलगोभी के टुकडों और मटर को डालकर हल्का सा भूनें। अब उसी कड़ाही में फिर से तेल गरम करें और एक तेज पत्ता तथा आधा चम्मच शाही जीरा डालें। इसे धीमी आंच पर सुगंधित होने तक भूनें। इसके बाद कटे हुए प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ सेकंड के लिए भूनें। फिर टमाटर-काजू का पेस्ट डालें और करीब एक मिनट तक पकाएं। इसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी डालें। इसे हल्का-सा भूनें और फिर दही तथा थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब भुनी हुई फूलगोभी, मटर और नमक डालें। इसे धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं। अंत में इसमें कसूरी मेथी, मलाई और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें। इसे चपाती, ब्रेड या नान के साथ परोसा जा सकता है।