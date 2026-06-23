कई बार कुछ स्वादिष्ट खाने का मन करता है तो लोग ढाबे या फिर रेस्टोरेंट जाते हैं। यहां पर दाल मखनी, कड़ाई पनीर, सब्जी या फिर अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ लोग गार्लिक नान भी खान पसंद करते हैं। ढाबे में मिलने वाली गार्लिक नान को तंदूर में पकाया जाता है। इसकी मुलायम बनावट, मक्खन की खुशबू और लहसुन का स्वाद भूख को और भी बढ़ देता है।

काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बिना तंदूर के गार्लिक नान नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन आप घर पर भी आसानी से बिना तंदूर के ढाबा स्टाइल में फूली और सॉफ्ट गार्लिक नान बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिना तंदूर के घर पर ढाबा स्टाइल गार्लिक नान कैसे बनाई जा सकती है।

गार्लिक नान बनाने के लिए सामग्री

2 कप मैदा

आधा कप दही

1 छोटा चम्मच चीनी

आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

आधा छोटा चम्मच नमक

1 बड़ा चम्मच तेल

जरूरत अनुसार गुनगुना पानी

4-6 लहसुन की कलियां (बारीक कटी हुई)

2 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

2-3 बड़े चम्मच मक्खन

गार्लिक नान बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा छान लें। अब इसमें नमक, चीनी, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद दही और तेल डालें। सभी चीजों को मिलाते हुए धीरे-धीरे गुनगुना पानी डालें और नरम आटा गूंथ लें।

अब तैयार आटे पर थोड़ा तेल लगाकर ढक दें और कम से कम 2-3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें। इससे आटा फूल जाता है और नान अधिक मुलायम बनती है।

आटा जब फूल जाए तो उसे हल्का सा मसल लें और बराबर हिस्सों में बांटकर लोइयां बना लें। अब एक लोई को बेलकर अंडाकार या नान के आकार में फैला लें। ऊपर से थोड़ा पानी लगाएं और फिर बारीक कटा हुआ लहसुन व हरा धनिया छिड़क दें। बेलन से हल्का दबाकर इन्हें नान पर चिपका दें।

अब एक लोहे का तवा तेज आंच पर गर्म करें। नान के पीछे वाली तरफ हल्का पानी लगाएं और उसे तवे पर चिपका दें। कुछ सेकंड बाद जब नान पर बुलबुले दिखाई देने लगें, तब तवे को उल्टा करके सीधे गैस की आंच पर रख दें। नान की ऊपरी सतह पर हल्के भूरे और काले धब्बे आने तक सेंके। इससे तंदूरी फ्लेवर मिलता है। अच्छी तरह सिक जाने पर उसे एक प्लेट में निकाल लें।

गरमागरम नान पर तुरंत मक्खन लगा दें। चाहें तो ऊपर से थोड़ा और कटा हुआ लहसुन और धनिया डाल सकते हैं। गार्लिक नान को आप दाल मखनी, शाही पनीर, कड़ाही पनीर या किसी भी अपनी पसंदीदा सब्जी के साथ खा सकते हैं।

Also Read

आलू से मिनटों में बनाएं 5 स्नैक्स, चटपटे स्वाद के लिए मिलाएं ये चीजें

