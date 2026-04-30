Bhindi do pyaza: भिंडी की सब्जी कई लोगों को पसंद नहीं होती है। वहीं कई लोग एक ही तरह की बनी भिंडी की सब्जी खाते-खाते बोर हो जाते हैं। ऐसे में आप घर में ढाबा स्टाइल भिंडी दो प्याजा बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे न केवल आप घरवालों के लिए बना सकते हैं बल्कि घर में अगर मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें भी यह सर्व कर सकते हैं। इसे लंच-डिनर किसी भी आप सर्व कर सकती हैं। यहां इसकी रेसिपी और जरूरी सामानों की लिस्ट साझा की गई है।

भिंडी की सब्जी खाते-खाते हो गए हैं बोर तो ट्राई करें ढाबा स्टाइल भिंडी दो प्याजा

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

500 ग्राम भिंडी

2 बड़े प्याज या लगभग 4 मध्यम आकार के प्याज, लगभग 2 भरे हुए कप पतले कटे हुए प्याज

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर (पिसी हुई हल्दी)

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच सूखा आम का पाउडर (अमचूर पाउडर)

1 छोटा चम्मच गरम मसाला

4 बड़े चम्मच तेल या घी

आवश्यकतानुसार नमक

इस तरह बनाएं घर पर भिंडी दो प्याजा

घर पर भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से पानी से धो लें। इसके बाद उसे रसोई नैपकिन से पोंछ लें। एक बात का ध्यान रखें कि भिंडी को काटने से पहले पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। इसके बाद आप अब भिंडी को आधे से एक इंच के टुकड़ों में काट लें।

अब आपको प्याज को पतले-पतले टुकड़ों में काट लेना है। फिर एक पैन या कड़ाही में तेल या घी डालें। उसे गरम होने दें। फिर उसमें कटी हुई भिंडी डालें। इसके बाद धीमी से मध्यम आंच पर 4 से 5 मिनट तक या हल्की नरम होने तक भून लें। फिर इसमें कटे हुए प्याज डालने हैं। गरम मसाला पाउडर और सूखे आम के पाउडर को छोड़कर बाकी सभी सूखे मसाले डालकर अच्छी तरह मिला लें।



फिर इसमें नमक भी डाल दें। इसके बाद आपको भिंडी को प्याज और पिसे हुए मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लेना है। फिर धीमी से मध्यम आंच पर प्याज को हल्का सुनहरा होने तक और भिंडी के नरम होने तक पकाएं। एक बात का ध्यान रखें कि प्याज भूनते समय हर 2 से 3 मिनट में चलाते रहें।

ज्यादा न पकाएं, नहीं तो भिंडी गल जाएगी। इसके बाद गरम मसाला पाउडर और सूखा आम पाउडर डालें। इसके बाद भिंडी और प्याज में गरम मसाला पाउडर और सूखा आम पाउडर मिला लें। आपकी सब्जी तैयार है। इसे रोटी या पराठे के साथ परोसें।

इन बातों का रखें ध्यान

सब्जी बनाने से पहले भिंडी को धोकर रख दें। हमेशा सुखा भिंडी को ही काटें। अगर आप सिर्फ धोकर ही काटेंगे तो काटने के दौरान ही चिपचिपी हो जाएंगी। यहां तक ​​कि पकाते समय भी वे गलकर चिपचिपी हो जाती हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि भिंडी से बनने वाली किसी भी रेसिपी में पानी डालने से बचें।

इससे भिंडी बहुत चिपचिपी और गल जाती है। आपकी रेसिपी में पानी का उपयोग होता है, तो बेहतर होगा कि पहले भिंडी को हल्का भून लें और फिर उसे रेसिपी में डालें। हल्का नींबू, सूखे आम का पाउडर, टमाटर या इमली का पेस्ट जैसी खट्टी सामग्री मिलाने से भिंडी का चिपचिपापन कम हो जाता है।