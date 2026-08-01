भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल मैचों के दौरान ट्रैवल करते समय अपना मैट्रस (गद्दा) साथ लेकर चलते हैं। देवदत्त पडिक्कल ने हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे (Humans of Bombay) के साथ हुए इंटरव्यू में यह बताया कि केएल राहुल ही नहीं बल्कि टीम के कई खिलाड़ी भी ऐसा करते हैं। उन्होंने बताया कि मैंने केएल राहुल को अपना मैट्रेस साथ ले जाते देखा है। कई खिलाड़ी अपना तकिया भी साथ लेकर चलते हैं। आजकल यह काफी आम बात है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि खिलाड़ी अपने दिन का बड़ा हिस्सा सोने में बिताते हैं। अच्छी नींद किसी भी एथलीट की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी होती है।

मुंबई के जसलोक अस्पताल में फिजियोथेरेपी विभाग के प्रमुख डॉ. श्रेयस कथारानी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एथलीटों के लिए नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि रिकवरी है। अपना मैट्रेस, तकिया या बिस्तर साथ ले जाने के पीछे यही वजह उन चीजों को कंट्रोल करना है जो उनके परफॉर्मेंस पर असल डालती हैं।

डॉ. कथारानी के अनुसार यहां कुछ कारण दिए गए हैं, जिनकी वजह से केएल राहुल का यह फैसला सही माना जा सकता है।

कंसिस्टेंसी (एक समान अनुभव)

एक्सपर्ट के अनुसार एथलीट अपने शरीर को एक खास तरह की मजबूती और सपोर्ट वाले गद्दे पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करते हैं। होटलों के गद्दे बहुत अलग-अलग तरह के होते हैं, कुछ बहुत नरम, बहुत सख्त या बीच में धंसे हुए। अपना गद्दा या स्लीपिंग गियर साथ रखने से उन्हें मुंबई, लंदन या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी सोने के लिए एक जैसा ही आरामदायक बिस्तर मिलता है।

रीढ़ की हड्डी की स्थिति (स्पाइनल एलाइनमेंट) और चोट से बचाव

सालों की ट्रेनिंग से मांसपेशियों में असंतुलन और पुरानी चोटें हो सकती हैं। इसलिए ऐसा गद्दा जरूरी है जो पीठ, हिप्स और कंधों को सही सहारा दे और सुबह होने वाली अकड़न और छोटी-मोटी तकलीफों के जोखिम को कम कर सके। केएल राहुल जैसे कई क्रिकेटरों को सालभर लगातार अलग-अलग शहरों और देशों में ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए वे मैच से ठीक पहले पीठ दर्द या खराब नींद का जोखिम नहीं उठाना चाहते।

नींद की गुणवत्ता

गहरी नींद के दौरान शरीर की मांसपेशियां रिपेयर होती हैं जबकि टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन जैसे जरूरी हार्मोन रिलीज होते हैं। इसी समय नर्वस सिस्टम भी खुद को रीसेट करता है। खराब नींद की वजह से रिकवरी धीमी हो सकती है, चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है और खिलाड़ी का रिएक्शन टाइम भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अपना गद्दा या तकिया साथ रखने से खिलाड़ियों को नई जगह और जेट लैग के बावजूद उन्हें जल्दी नींद आने में मदद करती है।

हाईजीन और कंफर्ट

एथलीटों को अक्सर स्किन से जुड़ी समस्याएं और एलर्जी हो सकती है। ऐसे में अपनी चादरें और तकिए इस्तेमाल करने से वे धूल (डस्ट माइट्स), डिटर्जेंट और होटल में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के संपर्क में कम आते हैं।

मेंटल रूटीन

स्लीप गियर मैच से पहले की तैयारी का हिस्सा बन गया है। जानी पहचानी महक, एहसास और सोने का माहौल दिमाग को यह संकेत देता है कि अब शरीर को रिकवरी करनी है। यह मानसिक सुकून खिलाड़ियों को दबाव भरे माहौल में भी जल्दी रिलैक्स होने और बेहतर नींद लेने में मदद करता है।

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खिलाड़ी अपना गद्दा साथ न ले जाएं तो क्या होगा?

डॉ.कथारानी के मुताबिक एथलीटों को नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि अनजान गद्दे पर बार-बार करवटें बदलने और शरीर में दर्द के साथ नींद टूट सकती है। साथ ही सुबह उठने पर शरीर में अकड़न या दर्द हो सकता है। कई स्टडीज में यह सामने आया है कि सिर्फ एक रात की खराब नींद भी ताकत, सटीकता और फैसले लेने की क्षमता को 10-20 प्रतिशत तक कम कर सकती है।

इससे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि गलत सपोर्ट से पीठ के निचले हिस्से, गर्दन और हिप्स की समस्याएं बढ़ सकती हैं। जो क्रिकेटर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग करते हैं, उन पर रीढ़ की हड्डी का दबाव पहले से ही ज्यादा होता है।

इसके अलावा जेट लैग और ट्रैवलिंग की थकान भी बढ़ सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर एथलीट अपने पास अपना स्लीप सेटअप नहीं रखेंगे तो नए टाइम जोन के अनुसार शरीर को ढालने में ज्यादा समय लग सकता है। साथ ही नींद को लेकर चिंता भी तनाव बढ़ाती है। एथलीट तब सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, जब मैदान के बाहर की चीजें सही से चल रही हों। होटल की बेडिंग इस्तेमाल करने से स्किन एलर्जी का या त्वचा में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिसका असर उनकी ट्रेनिंग और प्रदर्शन पर पड़ सकता है। डॉ. कथारानी के अनुसार एक खराब रात मैच जिताने वाले शतक और शून्य पर आउट होने के बीच का अंतर साबित हो सकता है।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”