राजस्थान के खूबसूरत ऐतिहासिक शहरों में से एक जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह राज्य के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पीले बलुआ पत्थर से बने किले, हवेलियां और पुरानी इमारतें जब सूरज की रोशनी में चमकती हैं, तो पूरा शहर सुनहरे रंग का दिखाई देने लगता है। सुबह और शाम के समय यहां का नजारा कमाल का होता है।

देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग जैसलमेर घूमने के लिए आते हैं। यह जगह रेगिस्तान, गांव, झीलें और कई ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। आइए जानते हैं यहां आप कहां-कहां घूमने जा सकते हैं।

1- सोनार किला

जैसलमेर की सबसे बड़ी पहचान ऐतिहासिक सोनार किला है। यह ऊंची पहाड़ी पर बना एक विशाल किला है जिसकी पीले पत्तर की दीवारें दूर से ही बेहद आकर्षक लगती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि किले के अंदर आज भी लोग रहते हैं। किले के अंदर मंदिर, पुराने घर, दुकानें और संकरी गलियां देखने को मिलती हैं।

2- हवेलियां

वैसे तो पूरा राजस्थान ऐतिहासिक किलों और हवेलियों से भरा हुआ है लेकिन, जैसलमेर की कई हवेलियां अपनी बारीक नक्काशी और खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सलीम सिंह की हवेली शामिल है। इन हवेलियों को खास पीले बलुआ पत्थरों पर की गई महीन नक्काशी बनाती है। अगर जैसलमेर जाएं तो इन हवेलियों को देखने जरूर जाएं।

3- कुलधारा

जैसलमेर के आसपास घूमने लायक लोकप्रिय जगहों में से एक कुलधारा भी है। इसे एक ‘शापित और भूतिया गांव’ माना जाता है। बताया जाता है कि यह गांव करीब 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। गांव से जुड़ी कई रहस्यमय कहानियों और लोककथाओं के कारण पर्यटकों के बीच इसे देखने की दिलचस्पी बनी रहती है।

4- गड़ीसर झील

जैसलमेर शहर में गड़ीसर झील भी स्थित है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां आप झील के आसपास घूमने के साथ ही बोटिंग (नौका विहार) और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा बेहद आकर्षक होता है।

5- रेगिस्तान का अनुभव

जैसलमेर की यात्रा रेगिस्तान देखे बिना अधूरी मानी जाती है। शहर से कुछ दूरी पर सम के रेत के टीले हैं, जहां दूर-दूर तक फैली सुनहरी रेत दिखाई देती है। यहां आप ऊंट की सवारी और जीप सफारी का अनुभव ले सकते हैं। शाम के समय यहां का नजारा कमाल का होता है। रेत के टीलों से सूर्यास्त देखना आपके यादगार लम्हों में से एक बन सकता है। इसके साथ ही रेगिस्तानी कैंप में आप रात भी बिता सकते हैं। रात में खुले आसमान के नीचे राजस्थानी लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक भोजन का भी अनुभव ले सकते हैं। इस दौरान आप कालबेलिया डांस भी देख सकते हैं।

6- खुड़ी सैंड ड्यून्स

सम की तुलना में अगर आप थोड़े शांत और कम भीड़ वाले रेगिस्तान जाना चाहते हैं, तो खुड़ी सैंड ड्यून्स जा सकते हैं। यहां पर भी आप ऊंट की सवारी, सूर्यास्त का नजारा, गांव की सैर और रेगिस्तानी कैंप में रात बिता सकते हैं।

7- यहां भी जाएं

जैसलमेर में आप रेगिस्तान के जानवरों और पक्षियों को देखने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क जा सकते हैं। इसके अलावा आप भारत-पाकिस्तान सीमा भी देखने जा सकते हैं। बॉर्डर के पास ही तनोट माता का मंदिर भी है। हालांकि, जैसलमेर शहर से पाकिस्तान सीमा करीब 120 से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

क्या-क्या कर सकते हैं

जैसलमेर में आप रेगिस्तान में सूर्यास्त और सूर्योदय का नजारा देख सकते हैं।

इसके अलावा ऊंट की सवारी

डेजर्ट जीप सफारी

रेगिस्तानी कैंप में रात बिताना

राजस्थानी लोक संगीत और कालबेलिया नृत्य देखना

स्थानीय बाजार से हस्तशिल्प और कपड़े खरीदना

दाल-बाटी-चूरमा, गट्टे की सब्जी और केर-सांगरी जैसे स्थानीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

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