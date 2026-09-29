डेनिम उन फैब्रिक में से एक है, जिनका चलन फैशन में हमेशा बना रहता है। लगभग हर किसी के पास डेनिम का कपड़ा होता है। इसमें जींस, शर्ट से लेकर जैकेट तक शामिल हैं। डेनिम के कपड़े को जितना साफ करना मुश्किल होता है उतना ही इस्त्री करना भी। इस्त्री के लिए ज्यादातर लोग प्रेस वाले का सहारा लेते हैं। दरअसल, इस्त्री वाले की प्रेस भारी होती है और वह जिस तकनीक से इस्त्री करता है उससे डेनिम के कपड़ों से सिलवटें पूरी तरह हट जाती हैं।

तो क्या डेनिम कपड़े को घर पर प्रेस नहीं कर सकते

अगर आपको ऐसा लगता है कि डेनिम जींस की सिलवटें केवल इस्त्री वाला ही खत्म कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप घर पर भी कुछ तकनीकों की मदद से आसानी से इस्त्री वाले जैसी जींस को प्रेस कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर इस्त्री करने का सही तरीका।

डेनिम की जींस को प्रेस करना शर्ट या ट्राउजर से थोड़ा अलग होता है। इसका कपड़ा मोटा होने के चलते अगर सीधे तेज गर्म इस्त्री लगा दी जाए, तो रंग पर असर पड़ सकता है या कपड़े पर अनचाही चमक आ सकती है। अच्छी फिनिश के लिए जींस को सही तरीके से तैयार करना जरूरी है।

हल्का नम रखें

जींस को प्रेस करने से पहले हल्का नम रखें। हल्की नमी से मोटे डेनिम की सिलवटें आसानी से निकल सकती हैं।

उल्टा करें

अगर आपके पास गहरे नीले या काले रंग की जींस है तो उसे अंदर की तरफ से प्रेस करना चाहिए। इससे सीधे कपड़े के बाहरी हिस्से पर गर्म प्लेट का संपर्क कम होगा और रंग की चमक या निशान पड़ने का खतरा कम होता है।

तापमान का रखें ध्यान

जींस को प्रेस करने से पहले इसके केयर लेबल पर दिए निर्देश को देखें। अगर उस पर वार्म आयरन लिखा है तो मध्यम तापमान करें। कुछ 100% कॉटन डेनिम पर निर्माता हॉट आयरन की अनुमति देते हैं, लेकिन हर जींस का फैब्रिक एक जैसा नहीं होता। खासकर स्ट्रेच डेनिम में कॉटन के साथ पॉलिएस्टर या इलास्टेन भी हो सकता है, इसलिए प्रेस का तापमान सही बनाए रखना जरूरी है।

सबसे पहले किस हिस्से को प्रेस करें

इस्त्री करने से पहले जेबों को बाहर निकालकर सीधा कर लें। इसके बाद जींस को प्रेस बोर्ड पर सपाट रखें और जेब के आसपास हल्के हाथ से इस्त्री करें। इसके बाद जींस को कमर के हिस्से से प्रेस करना शुरू करें। कमरबंद पर इस्त्री को धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं।

जींस के पैर वाले हिस्से को प्रेस करने का तरीका

इसके बाद जींस के एक पैर को प्रेस बोर्ड पर बिल्कुल सीधा रखें। कपड़े में कोई मोड़ या सिलवट न रहने दें। ऊपर से नीचे की दिशा में इस्त्री चलाएं। पहले एक तरफ का हिस्सा प्रेस करें और जींस को पलटकर दूसरी तरफ करें। अगर जींस में हल्की क्रीज फिनिश पसंद है, तो दोनों पैरों के किनारों को बिल्कुल बराबर मिलाकर रखें। इसके बाद उसी लाइन पर हल्के दबाव के साथ इस्त्री चलाएं।

सिलवटें कैसे दूर करें

अगर मोटे डेनिम की जिद्दी सिलवटें नहीं जा रही हैं, तो उसे एक बार फिर से हल्का नम कर दें या स्टीम से भाप दे दें। इसके बाद इस्त्री को धीरे-धीरे चलाते हुए प्रेस करें। पूरी तरह प्रेस करने के बाद जींस को तुरंत मोड़कर रखने के बजाय कुछ मिनट हैंगर में लटका दें, ताकि कपड़ा ठंडा होकर उसी आकार में सेट हो जाए। इससे दोबारा सिलवट पड़ने की संभावना कम हो सकती है।

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