मौसम बदल रहा है, ऐसे में शाम होते ही मन करता है कि घर की खिड़की-दरवाजे थोड़ी देर खोल दिए जाएं ताकि ताजी हवा घर के अंदर आ सके। घर ठंडा हो जाए और राहत महसूस हो। लेकिन शाम को जैसे ही खिड़की-दरवाजे जरा सी देर के लिए खोलें तो मच्छरों की फौज घर में घुसने को तैयार हो जाती है। मच्छरों से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में इनसे बचने के लिए जरूरी है कि मच्छरों को घर, बालकनी या छत कहीं भी पनपने न दिया जाए। इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इनकी मदद से आपको मच्छरों के आतंक को कम करने में मदद मिल सकती है, आइए जानें इसके बारे में।

मच्छरों से खतरा क्यों ?

डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है। मलेरिया एक और प्रचलित संक्रमण है जो परजीवियों के कारण होता है और मच्छर (एनोफेलेस मच्छर) के काटने से फैलता है।

मच्छरों के बढ़ने से रोकें

मच्छरों को पनपने के लिए ठहरा हुआ पानी चाहिए होता है। ऐसे में इस बात का ध्यान दें कि घर के आसपास गमलों, बाल्टियों या किसी भी खाली बर्तन में पानी न भरा रहे। नालियों को साफ करवाएं और उन्हें ऊपर से बंद करवा दें। उनमें मच्छर मारने वाली दवा छिड़कवाएं। ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे दे देते हैं, इसलिए पानी को जमा ना होने दें।

लंबी बाजू के कपड़े पहनें

बाहर जाते समय या सोते समय लंबी बाजू के कपड़े पहनें। मच्छर ज्यादातर खुली स्किन पर ही काटते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि फुल पायजामा या पेंट ही पहनें। बच्चों को खासतौर पर बाहर खेलने जाते समय फुल बाजू के कपड़े पहनाएं।

मच्छरों को भगाने के लिए बनाएं मॉसक्विटो रिफिल

घर में आप नेचुरल चीजों की मदद से मॉसक्विटो रिफिल बना सकते हैं। इसके लिए आपको कपूर, कोकोनट ऑयल की जरूरत होगी। सबसे पहले घर में खाली पड़ी मॉसक्विटो रेपलेंट की खाली रिफल निकाल लें। इसके ढक्कन को खोलें और उसमें नारियल का तेल डालें। फिर कपूर के टुकड़े क्रश करके डाल दें। इसे अच्छी तरह से मिलाकर बंद कर दें। इसे मशीन में लगाकर थोड़ी देर ऑन कर दें। इससे मच्छर भगाने में मदद मिलेगी।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।