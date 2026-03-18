What is Delulu Dating: डिजिटल युग में मोहब्बत करने की परिभाषा भी बदल गई है। जहां एक जमाने में लोग एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को इजहार करने के लिए फिल्मी गानों, चिट्ठी और मिलने का लंबा इंतजार करते थे, तो वहीं आज के आधुनिक युग में प्रेम पूरी तरह से बदल चुका है। आज के समय में युवा सोशल मीडिया पर रील, मीम्स और पोस्ट के जरिए प्यार को परखते हैं। खासकर Gen Z के प्यार करने का तरीका काफी अलग है। Gen Z के बीच कई ऐसे शब्द हैं जिसे लोगों ने पहले कम ही सुना था। Gen Z की डिक्सनरी में डेलुलु डेटिंग काफी प्रचलित है। यह एक दूसरे से प्रेम करने का बिल्कुल नया तरीका है।

सोशल मीडिया के आ जाने से काफी चीजें बदल गई हैं। इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ा है। आज के यंग जनरेशन की बड़ी आबादी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के तौर, तरीके, पसंद और नापसंद को परखाती है। कई बार रील्स और मीम्स के जरिए एक दूसरे के मानसिकता को परखते हैं। आधुनिक युग में सोशल मीडिया पर थोड़ी सी बातचीत हुआ और वाइब मैच हुआ तो सीधे कॉल या फिर वीडियो कॉल पर बातें शुरू हो जाती हैं। जैन जी ने डेटिंग के कई नए तरीके सेट कर दिए हैं। इन्हीं में से एक डेलुलु डेटिंग (Delulu Dating) है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

Delulu का मतलब

Delulu शब्द Delusional से आया है, जिसका मतलब हकीकत से थोड़ा हटकर अपनी कल्पनाओं में जीना होता है। आसान भाषा में कहें तो इसमें सामने वाले पार्टनर की कमियों या फिर उसकी गलत आदतों को नजरअंदाज करके सिर्फ अच्छी उम्मीदों पर टिके रहना होता है। यानी अगर पार्टनर झूठ बोलता है, गुस्सा करता है या फिर अन्य गलत काम करता है तो उसे नजरअंदाज कर कल्पना कर लेना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा।

आम तौर पर जब किसी का दिल टूटता है या बुरा रिश्ता खत्म होता है, तो लोग थोड़ा समय लेते हैं और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन डेलुलु डेटिंग इसके बिल्कुल उलट है। इसमें लोग हद से ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पार्टनर की गलतियों, गुस्सा करने की आदत और झूठ बोलने की आदत तक जानने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ते और रिश्ते में पॉजिटिव सोच बनाए रखते हैं।

आधुनिक युग में इस तरह के रिश्ते में दोनों लोग बहुत ज्यादा उम्मीद और उत्साह से भरे होते हैं। ऐसे लोग समस्याओं के आने से पहले घबराते या चिंता नहीं करते, बल्कि जब समस्या सामने आ जाती है तभी उसी समय संभालते हैं। ऐसे रिश्ते में लोग दिमाग के बजाय दिल से जीते हैं।

कैसी होती है सोच

डेलुलु डेटिंग कभी मना न करने वाली सोच पर आधारित है। इसमें उन लोगों को भी मौका दिया जाता है जो उनके आइडल पार्टनर जैसे नहीं होते हैं। वे अपने दिल की सुनते हैं। भले ही उनका दिमाग उन्हें सावधान रहने के लिए ही क्यों न कह रहा हो। स्थिति कैसी भी हो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। सामने वाले पर भरोसा करते हुए खुलकर आगे बढ़ते हैं। भले ही आपको लग रहा हो कि यह सही नहीं है। इसमें लोग हकीकत से ज्यादा कल्पनाएं हावी हो जाती हैं।

साल 2007 में शाहरुख खान की एक फिल्म ‘ओम शांति ओम’ आई थी। जिसमें उनका एक डायलॉग खूब मशहूर हुआ था। “इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यानी अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने की कोशिश में लग जाती है”। डेलुलु डेटिंग में भी लोग कुछ इसी तरह की कल्पनाएं करते हैं, सामने वाला कितना भी बुरा क्यों न हो लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो एक दिन सबकुछ सही हो जाएगा। लोग यह मानने लगे हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी तरह से मान लें, तो वह सच हो सकती है। चाहे वह रिश्ता ही क्यों न हो।

क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड

आज के दौरान में लोग जल्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं और अकेलेपन से बचना चाहते हैं। इसके लिए जब रिश्ता बनाते हैं तो तमाम चीजों की परवाह करना छोड़ देते हैं। सबकुछ पता होने के बाद भी सहते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यही वजह है कि डेलुलु डेटिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है।

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