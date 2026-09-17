ऑनलाइन शॉपिंग या फूड डिलीवरी के साथ आने वाले पेपर बैग अक्सर सामान निकालने के बाद सीधे कूड़ेदान में चले जाते हैं। लेकिन अगली बार जब भी ये बैग घर पर आएं तो इन्हें संभालकर रखिए। भूरे रंग के क्राफ्ट पेपर वाले बैग थोड़ी-सी मेहनत से घर की सजावट से लेकर रोजमर्रा के सामान रखने तक में काम आ सकते हैं।

इनसे आप खूबसूरत स्टोरेज बास्केट, लिफाफे, फूल और हैंगिंग डेकोरेशन तक बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं, घर में पड़े इन पेपर बैग्स को कैसे दें एक नया लुक।

पेपर बैग से बनाएं स्टोरेज बास्केट

घर में रबर बैंड, क्लिप, धागे, छोटे खिलौने या दूसरी छोटी चीजें इधर-उधर पड़ी रहती हैं तो पेपर बैग से छोटी स्टोरेज बास्केट बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पेपर बैग को अच्छी तरह खोलकर सीधा कर लें। फिर इसे करीब 1 से 2 इंच चौड़ी लंबी पट्टियों में काटें। हर पट्टी को दो बार मोड़ लें, ताकि पेपर थोड़ा मोटा और मजबूत हो जाए।

इसके बाद कुछ पट्टियों को एक-दूसरे के ऊपर-नीचे रखते हुए चौकोर बेस बनाएं। बेस तैयार होने के बाद बाकी पट्टियों को किनारों से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ बुनना शुरू करें। आखिर में बची हुई पट्टियों को अंदर की तरफ मोड़कर गोंद से चिपका दें। चाहें तो किनारे पर सुतली लगाकर इसे थोड़ा देसी और खूबसूरत लुक दे सकती हैं।

पेपर बैग से बनाएं विंटेज लिफाफा

किसी को पैसे, छोटा गिफ्ट कार्ड या हाथ से लिखा नोट देना हो तो बाजार का साधारण लिफाफा लेने की बजाय पेपर बैग से अपना लिफाफा बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए बैग को खोलकर उसका साफ और सपाट हिस्सा निकाल लें।

फिर एक चौकोर टुकड़ा काटें और उसे लिफाफे के आकार में मोड़ें। किनारों को गोंद से चिपका दें। अब इसे थोड़ा खास बनाने के लिए ऊपर पतली जूट की डोरी बांध सकती हैं। घर में सूखे फूल या पत्तियां हैं तो उन्हें भी चिपका दें। इससे साधारण पेपर बैग का लिफाफा काफी खूबसूरत और थोड़ा विंटेज लुक वाला दिखाई देगा।

दीवार के लिए बनाएं पेपर स्टार

त्योहार या घर में किसी छोटे फंक्शन के लिए सजावट करनी हो तो इन्हीं पेपर बैग्स से सुंदर स्टार और गोल झालर बनाई जा सकती हैं। इसके लिए पेपर बैग को खोलकर एक जैसे आकार के कई टुकड़े काट लें। अब हर टुकड़े को आगे-पीछे करते हुए पंखे की तरह मोड़ें। इसे ही एकॉर्डियन फोल्ड कहते हैं।

अब बीच में धागा बांधें और दोनों सिरों को धीरे-धीरे फैलाकर एक-दूसरे से चिपका दें। चाहें तो किनारों पर छोटे-छोटे कट लगाकर डिजाइन बना सकती हैं। अलग-अलग आकार के कई स्टार बनाकर इन्हें एक धागे में जोड़ दें। दीवार, खिड़की या दरवाजे के पास लगाने पर अच्छी पेपर डेकोरेशन तैयार हो जाएगी।

पेपर से बनाएं खूबसूरत पत्तियां और बेल

अगर आपको घर में नेचुरल और सॉफ्ट डेकोरेशन पसंद है तो पेपर बैग से पत्तियां बनाना भी अच्छा आइडिया है। इसे तैयार करने के लिए पेपर को पहले हाथ से हल्का-सा मसल लें। इससे उस पर हल्की सिलवटें आ जाएंगी और पत्तियों को थोड़ा टेक्सचर मिलेगा।

अब पेपर को अलग-अलग आकार की पत्तियों की तरह काटें। फिर स्केच पेन या पतले मार्कर से बीच में एक लाइन और उसके आसपास छोटी-छोटी नसें बना दें। अब इन पत्तियों को पतली टहनी या धागे पर चिपका दें। कुछ पत्तियों को अलग-अलग ऊंचाई पर लगाने से छोटी-सी पेपर बेल तैयार हो जाएगी।

पेपर बैग से बनाएं लटकते फूल

खिड़की, बालकनी या कमरे के किसी खाली कोने को सजाने के लिए पेपर बैग से छोटे-छोटे फूल बनाकर हैंगिंग तैयार कर सकती हैं। इसे बनाना भी बेहद आसान है। इसके लिए पेपर बैग से छोटे चौकोर टुकड़े काटें। इन्हें मोड़कर फूल की पंखुड़ियों या छोटी कली जैसा आकार दें।

कई टुकड़ों को एक साथ जोड़ने पर फूल का आकार अच्छा आएगा। फिर अब फूलों के बीच से धागा निकालें और उन्हें अलग-अलग लंबाई पर किसी लकड़ी की पतली डंडी या टहनी से बांध दें। चाहें तो पेपर के कुछ हिस्सों पर हल्का हरा या अपनी पसंद का रंग भी कर सकती हैं। इस तरह बिना ज्यादा खर्च के एक प्यारी-सी हैंगिंग तैयार हो जाएगी।

पेपर बैग से बनाएं सजावटी फूल

पेपर थोड़ा मोटा हो तो उससे टेबल या फोटो फ्रेम सजाने के लिए फूल भी बनाए जा सकते हैं। इसे बनाने का सबसे एक आसान तरीका है कि पेपर को अलग-अलग आकार की पंखुड़ियों में काट लें। हर पंखुड़ी को बीच से हल्का मोड़ दें, ताकि उसमें थोड़ा उभार आए।

अब छोटी पंखुड़ियों को अंदर और बड़ी पंखुड़ियों को बाहर रखते हुए एक के ऊपर एक चिपकाएं। फूल के बीच में पेपर की छोटी-सी गेंद या गोल टुकड़ा लगाएं। चाहें तो इसे हल्के रंगों से पेंट कर सकती हैं। सूखने के बाद इन फूलों को फोटो फ्रेम, गिफ्ट पैकिंग या टेबल डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है।

तो अगली बार ऑनलाइन ऑर्डर के साथ आया पेपर बैग हाथ में हो तो उसे तुरंत कूड़ेदान में डालने की बजाय एक तरफ रख दें। थोड़ी-सी कटिंग, फोल्डिंग और क्रिएटिविटी से यही बेकार लगता पेपर घर की सजावट और छोटी-छोटी जरूरतों के काम आ सकता है।