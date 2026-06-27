जुलाई का महीना अपने साथ बारिश की फुहारें, सुहावना मौसम, हरियाली और ठंडी हवाएं लेकर आता है। ऐसे में घर से बाहर निकलकर प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताने का मन हर किसी का करता है। अगर आप भी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से बोर हो गए हैं और वीकेंड पर शांति और सुकून से समय बिताना चाहते हैं तो कुछ खूबसूरत जगहों पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। ऐसे में आप दिल्ली के आसपास की कुछ जगहों को चुन सकते हैं ताकि ट्रैवलिंग में आपका ज्यादा समय न लगे।

ऋषिकेश

भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कुछ समय शांति और प्रकृति के बीच बिताना चाहते हैं, तो ऋषिकेश जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। वीकेंड पर दोस्तों के साथ यहां की ट्रिप मजेदार साबित हो सकती है। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी करीब 250 किमी है। जहां पर आप बस, ट्रेन या पर्सनल ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं। यहां रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और बंजी जंपिंग जैसी कई एडवेंचर एक्टिविटीज का अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा घाट के किनारे पर बैठकर सुबह या शाम के समय गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं जिससे मन को सुकून मिल सकता है।

चकराता

चकराता उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित एक खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है जहां पर आपको प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका मिलेगा। मानसिक शांति और सुकून के लिए आप इस जगह पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। दिल्ली से चकराता की दूरी लगभग 315 किमी है। यहां पर आप बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं और लोकल जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

जयपुर

जुलाई के समय राजस्थान की खूबसूरत पिंक सिटी को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस दौरान यहां पर गर्मी ज्यादा नहीं होती है जिसकी वजह से चीजों को देखने का मजा दोगुना हो जाता है। यहां पर आप वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं जो काफी मजेदार साबित हो सकती है। दिल्ली से जयपुर की दूरी लगभग 300 किमी है।

कनाताल

उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन कनाताल को जुलाई में घूमने की प्लानिंग की जा सकती है। कनाताल दिल्ली से लगभग 329 किमी दूर है। मानसून के दौरान यहां चारों तरफ हरियाली छा जाती है। हालांकि इस दौरान लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसे में जाने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें।

लैंसडाउन

उत्तराखंड का लैंसडाउन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां पर शांति और सुकून दोनों का अहसास होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर वीकेंड पर पहाड़ों के बीच समय गुजारना चाहते हैं, तो यहां पर जाने का प्लान कर सकते हैं। दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी करीब 300 किमी है। जहां पर आप ट्रेन, बस या निजी वाहन से आसानी से पहुंच सकते हैं।

नीमराना फोर्ट

राजस्थान के अलवर जिले में स्थित नीमराना फोर्ट एक ऐतिहासिक जगह है जहां मानसून के दौरान चारों तरफ हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। दिल्ली से नीमराना फोर्ट की दूरी करीब 130 किमी है। वीकेंड पर सुकून भरे पल बिताने के लिए इस जगह को ट्रैवल लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। यह दोस्तों या परिवार के साथ घूमने की बेहतरीन जगहों में शामिल है।