हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली-एनसीआर तो गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। AQI बढ़ने की वजह से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, खासकर जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें यह समस्या अधिक रहती है। बाहर के प्रदूषण से बचने के लिए लोग घर में रहना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि घर के अंदर की भी हवा साफ हो। प्रदूषण का असर घर के अंदर भी दिख सकता है। आइए जानते हैं घर के अंदर की हवा को साफ कैसे रखें:

1- सफाई में ऐसे कपड़े का इस्तेमाल करें

घर की सफाई में अक्सर लोग सूखे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। खासकर धूल झाड़ने के लिए अक्सर सूखे कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण में धूल झाड़ने के लिए गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे धूल हवा में फैलने के बजाय कपड़े में चिपक जाती है। फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे और अलमारियों की नियमित सफाई में गीले कपड़े के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है।

2- चिमनी चलाने का सही तरीका

खाना बनाते समय तेल, मसालों और गैस का धुआं और छोटे प्रदूषक कण निकलते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय चिमनी या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। खाना बनाने के बाद भी इसे कुछ देर तक चालू रखें, ताकि रसोई का धुआं पूरी तरह बाहर निकल जाए।

3- इन चीजों का कम इस्तेमाल करें

अक्सर लोग पूजा के दौरान या खुशबू के लिए अगरबत्ती, धूप और सुगंधित मोमबत्तियों को जलाते हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण में इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है। दरअसल, इनके जलाने पर धुएं से भी हवा में छोटे प्रदूषक कण बढ़ सकते हैं। खासकर जब बाहर की हवा पहले से खराब हो, तो इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए।

4- जालियों को रखें साफ

समय के साथ खिड़कियों की जालियों पर धूल और मिट्टी जमा हो जाती है। खासकर प्रदूषण बढ़ने पर इसपर भी प्रदूषक कण जमा हो सकते हैं। ऐसे में समय-समय पर इन्हें मुलायम ब्रश या गीले कपड़े से साफ करते रहना चाहिए। हालांकि, प्रदूषण से बचने के लिए खिड़कियों को बंद रखना चाहिए।

5- पंखों की सफाई

छत और टेबल फैन के पंखों पर धूल जमा होती रहती है, जिसे चलाने पर धूल कमरे की हवा में फैल सकती है। इसलिए पंखा बंद करके उसके ब्लेड को समय-समय पर गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ करते रहना चाहिए।

6- दरवाजे के नीचे लगाएं डोर स्टॉपर

दरवाजे के नीचे खाली जगह होने पर बाहर की धूल और प्रदूषित हवा अंदर आ सकती है। इससे बचने के लिए दरवाजे के नीचे डोर ड्राफ्ट स्टॉपर या रबर स्ट्रिप लगाने की सलाह दी जाती है। इससे काफी हद तक बाहर से आने वाली धूल को रोका जा सकता है।

7- बंद रखें दरवाजे और खिड़कियां

प्रदूषण बढ़ने पर खासकर जब AQI बहुत खराब स्तर पर हो, तो बालकनी के खिड़कियों व दरवाजों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। कपड़े सुखाने या पौधों को पानी देने के लिए भी इन्हें लंबे समय तक खुला न छोड़ें। खिड़कियों को तभी खोलना चाहिए, जब बाहर की हवा की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर हो।

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