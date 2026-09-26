Delhi Trip in Autumn: मानसून के जाने के बाद दिल्ली में अक्टूबर- नवंबर के महीने मौसम ठंडा होने लगता है। ऐसे में घूमने-फिरने के लिए यह समय काफी अच्छा माना जाता है। दिल्ली में घूमने की यूं तो कई जगहें हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग और खास अनुभव करना चाहते हैं, तो यहां पर कुछ जगहों और चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेरिटेज वॉक और हरे-भरे बगीचों से लेकर फूड ट्रेल्स और सांस्कृतिक चीजों तक कुछ खास अनुभव ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो ट्रिप को खास बनाने के लिए यहां दी गई जानकारी काम आ सकती है।

लोदी गार्डन में करें सुबह वॉक

सुबह के समय दिल्ली में आराम से समय बिताने के लिए जगह खोज रहे हैं, तो लोदी गार्डन बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां पर टहलते हुए पुरानी इमारतों और 15वीं और 16वीं सदी के मकबरे देखने को मिलेंगे। अगर आप शांति में समय बिताना चाहते हैं, तो और जल्दी आ सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली में सुबह-सुबह आराम से घूमने की शुरुआत इस गार्डन से कर सकते हैं। बदलते मौसम की रोशनी और ठंडी हवाएं समय बिताने के लिए अच्छी जगह साबित हो सकती है।

ऐतिहासिक इमारतों को करें एक्सप्लोर

अक्टूबर-नवंबर में मौसम घूमने-फिरने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे में दिल्ली की ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। आप हुमायूं के मकबरे और उसके चारबाग गार्डन से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आसपास के निजामुद्दीन इलाके को देख सकते हैं। इसके अलावा कुतुब मीनार और पुराने किले जाने का प्लान भी बना सकते हैं। एक साथ कई सारी ऐतिहासिक जगहों पर जाने से अच्छा है कुछ जगहों को चुन लें।

पुरानी दिल्ली में खाने का लुत्फ और हेरिटेज वॉक

अक्टूबर नवंबर का मौसम पैदल चलकर पुरानी दिल्ली घूमने के लिए भी अच्छा है। चांदनी चौक में हेरिटेज और फूड वॉक के जरिए आप वहां की ऐतिहासिक गलियों, पुराने बाजारों, धार्मिक स्थलों और स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं। एक ही दिन में सभी जगहों पर जाने से बजाय धीरे-धीरे करके एक-एक जगह को अच्छी तरह एक्सप्लोर करें। सुबह-सुबह इस इलाके में अलग ही नजारा देखने को मिलता है, जबकि शाम के समय वहां के बाजार और खाने-पीने की जगहें रौनक से भर जाती हैं।

दोपहर में करें सांस्कृतिक जगहों को सैर

अगर आप सांस्कृतिक सैर पर जाना चाहते हैं, तो नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजिम और हस्तकला अकादमी जाएं। यहां पर आपको अलग-अलग क्षेत्रों की पारंपरिक कलाकृतियां, टेक्सटाइल और अन्य चीजें देखने को मिलेंगी। इस मौसम में म्यूजियम घूमने और साथ ही आसपास की दूसरी सांस्कृतिक जगहों को एक्सप्लोर करना बेहतरीन अनुभव हो सकता है। यहां पर गैलरी देखें और चीजों के पीछे की तकनीकों और परंपराओं को समझने की कोशिश करें।

शाम के समय लें इन चीजों का अनुभव

शाम के समय दिल्ली में खानेपीने का अलग ही कल्चर देखने को मिलता है। अलग-अलग रेस्टोरेंट के लिए पूरे शहर में घूमने के बजाय किसी एक इलाके को चुनें और अपनी शाम वहीं बिताएं। अपनी पसंद के अनुसार खान मार्केट, हौज खास या महरौली जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। साथ में टहलने या किसी सांस्कृतिक जगह पर जाने का अनुभव ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से कुछ खास अनुभव के लिए शहर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, क्राफ्ट मेलों या फूड फेस्टिवल के बारे में जानकारी ले सकते हैं।