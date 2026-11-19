सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए जैकेट, कार्डिगन, हुडी, कोट, शॉल और गर्म इनयरवियर जैसी कई चीजों की जरूरत पड़ती है। अक्सर लोग इनकी खरीदारी मॉल, ऑनलाइन या लोकल मार्केट से करते हैं, जिसका असर जेब पर भी पड़ता है। सर्दियों के कपड़े थोड़े महंगे होते हैं। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले सर्दी के कपड़े सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। दिल्ली में कई ऐसे बाजार हैं जहां कम बजट में भी अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े खरदे जा सकते हैं।

इन बाजारों में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों की ढेरों वैरायटी मिल जाती है। यहां ट्रेंडी जैकेट से लेकर ऊनी स्वेटर और स्टाइलिश कोट तक किफायती दामों में मिल सकते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली के किन-किन बाजारों में सर्दियों के कपड़े किफायती दाम में खरीदे जा सकते हैं।

1- सरोजिनी नगर मार्केट

दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध किफायती बाजारों में से एक सरोजिनी नगर मार्केट है। खासकर कॉलेज जाने वाले युवाओं और कम कीमत में फैशनेबल कपड़े खरीदने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। सर्दियों में यहां आपको स्वेटशर्ट, हुडी, स्वेटर, जैकेट, कोट, कार्डिगन और गर्म कपड़ों की अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा विंटर टॉप, जींस, स्कार्फ और स्टाइलिश विंटर ड्रेस भी खरीदी जा सकती हैं। हालांकि, थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ सकती है।

2- लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट

लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट भी मौसमी कपड़ों की शॉपिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आप महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए भी कपड़े खरीद सकते हैं। ऊनी कुर्ते, कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, शॉल, स्टोल और गर्म सूट किफायती दामों में खरीद सकते हैं। यहां पर आपको ट्रेंड के अनुसार कपड़े मिलते हैं। थोड़ी मोलभाव करने पर कीमत कम करवा सकते हैं।

3- मोनेस्ट्री मार्केट

अगर खासतौर पर सर्दियों के लिए जैकेट, हुडी और गर्म कपड़ों की खरीदारी करनी है, तो कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री मार्केट जा सकते हैं। इसे तिब्बती मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहां सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े कम कीमत में खरीदे जा सकते हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए यहां जैकेट, पफर जैकेट, स्वेटर, हुडी, कोट और गर्म ट्राउजर मिलते हैं। इसके अलावा मफलर, टोपी, दस्ताने और सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली दूसरी जरूरी चीजें भी मिलती हैं।

4- जनपथ मार्केट

दिल्ली के सबसे सस्ते बाजारों में एक कनॉट प्लेस के पास स्थित जनपथ मार्केट भी है। यहां आपको कम कीमत में स्टाइलिश और अलग डिजाइन के कपड़े मिल सकते हैं। इस मार्केट में शॉल, स्टोल, स्कार्फ, ऊनी कुर्ते, जैकेट और दूसरे फैशनेबल कपड़े खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां तिब्बती शैली के कपड़े रंग-बिरंगे स्टोल, डिजाइनर एक्सेसरीज और ज्वेलरी भी खरीदी जा सकती है।

5- गांधी नगर मार्केट

एक साथ कई लोगों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हों या थोक भाव में खरीदारी करनी है, तो गांधी नगर मार्केट जा सकते हैं। यह दिल्ली के प्रमुख कपड़ा और रेडीमेट गारमेंट बाजारों में से एक है। इसे एशिया के बड़े कपड़ा बाजारों में भी गिना जाता है। यहां थोक और खुदरा दोनों तरह की खरीदारी के विकल्प मिलते हैं। सर्दियों में यहां से ट्रेंडी स्वेटशर्ट, हुडी, जैकेट, स्वेटर, ट्रैक सूट और बच्चों के गर्म कपड़े खरीदे जा सकते हैं।

6- करोल बाग

करोल बाग और इसके आसपास का टैंक रोड मार्केट भी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले जींस, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटशर्ट और दूसरे रेडीमेट गारमेंट किफायती दामों में मिल सकते हैं। बाजार में थोक और खुदरा दोनों तरह की शॉपिंग की जा सकती है।

7- पहाड़गंज मार्केट

पहाड़गंज मार्केट भी कम बजट में खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको सर्दियों में पहनने के लिए स्वेटर, जैकेट, हुडी, शॉल और गर्म कपड़े सस्ते दामों में मिल सकते हैं। हालांकि, कई दुकानों पर मोलभाव करना पड़ सकता है।

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