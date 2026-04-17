अगर आप भी घर में लगाने के लिए पर्दे-चादर या फिर तकिया-कुशन कवर खरीदने का सोच रही हैं तो आप दिल्ली के कुछ खास बाजारों की तरफ रूख कर सकते हैं। यहां आपको सस्ते दाम में कई तरह की वैरायटी मिल जाएंगी। इसके साथ ही तरह-तरह के रंग में एक से बढ़कर एक प्रिंट के ऑप्शन कई तरह के फैब्रिक में मिलेंगे। घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप यहां से कम दाम में कई चीजें खरीद सकते हैं। आपको पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे कि आपने सस्ते दामों पर शानदार कलेक्शन कहां से खरीदा है।

जमा मस्जिद मार्केट | Jama Masjid Market

पर्दों से लेकर चादर-तकिया और कुशन कवर के यहां आपको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में ढेर सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। यहां आप मनपसंद प्रिंट आसानी से ढूंढ पाएंगे। यहां मोलभाव करके आप कम दाम में काफी चीजें खरीद सकती हैं। यह कपड़ों के साथ-साथ कई तरह की घरेलू चीजों के लिए फेमस जगह है। गलियों में कई दुकानों पर आपको काफी अच्छा कलेक्शन मिल सकता है।

अजमल खान रोड, करोल बाग | Ajmal Khan Road, Karol Bagh

करोल बाग की अजमल खान रोड पर आपको चादर, पर्दे और तकिया-कुशन कवर खरीदने के लिए जा सकते हैं। यहां आपको सिंगल बेडशीट आपको 100-200 रुपये में मिल सकती है। इतना ही नहीं डबल बेडशीट 300-600 रुपये तक में मिल जाएगी। साथ ही पर्दों की शुरुआत भी 150-200 रुपये प्रति पीस में मिल सकते हैं। साथ ही कुशन कवर की शुरुआती कीमत 50 रुपये से है। क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से प्राइस थोड़े ऊपर-नीचे हो सकते हैं।

गांधी नगर मार्केट | Gandhi Nagar Market

एशिया की बड़े कपड़ा बाजारों में से एक है गांधी नगर मार्केट। यहां आप होम फर्निशिंग के बेहतरीन विकल्प मिल जाएंगे। यहां आपको रेडीमेड और कटपीस दोनों तरह के कपड़े मिल जाएंगे। जिनसे आप जरूरत के हिसाब से पर्दे तैयार करवा सकते हैं। यहां आप किफायती दामों में चादरें, तकिए के कवर और रजाई कवर भी मिल जाएंगे।।

इन बाजारों में भी कर सकते हैं खरीदारी

सस्ते पर्दे, चादर-तकिए और कुशन कवर खऱीदने के लिए आप द्वारका के सेक्टर-12 मार्केट में जा सकते हैं। यहां आपको कई तरह के पर्दे मिल जाएंगे। दरियागंज मार्केट में आपको पर्दे और चादरों की तरह-तरह की वैरायटी मिल जाएगी।