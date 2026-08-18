Delhi Bike Road Trips: अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो कई बार अपनी बाइक लेकर आसपास की जगह एक्सप्लोर जरूर करते हैं। दिल्ली-NCR में रहते हैं और इस वीकेंड पर कहीं जाने का प्लान बनाने का सोच रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। बाइक पर लंबी राइड का अपना अलग मजा है। न कोई जल्दी, न हर जगह पहुंचने की चिंता… जहां रास्ता अच्छा लगा, बाइक रोक ली और जहां मन हुआ कुछ देर आसपास का नजारा देखने लगे।

अगर आपको भी ऐसी ही रोड ट्रिप पसंद है तो दिल्ली से वीकेंड पर कई ऐसी जगहों का रुख किया जा सकता है, जहां बाइक से पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ जगहों पर सुबह निकलकर शाम तक वापस आया जा सकता है, तो कुछ के लिए एक रात रुककर अगली सुबह लौटना बेहतर रहेगा। तो अगली बार बाइक लेकर निकलने का मन हो, इन जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं।

दिल्ली से गढ़ मुक्तेश्वर

सड़क मार्ग से दिल्ली से गढ़ मुक्तेश्वर की दूरी करीब 100 से 110 किलोमीटर है। अगर आप बहुत लंबी राइड नहीं करना चाहते हैं दिल्ली की भीड़ से दूर कुछ घंटे बिताने हैं तो गढ़ मुक्तेश्वर अच्छा विकल्प हो सकता है। रास्ते में गाजियाबाद और हापुड़ की तरफ से आगे बढ़ते हुए गढ़ मुक्तेश्वर पहुंचा जा सकता है। यहां गंगा किनारे समय बिता सकते हैं। ब्रजघाट की तरफ जा सकते हैं।

दिल्ली से ऋषिकेश

दिल्ली से ऋषिकेश की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 235 से 265 किलोमीटर है। यह सफर बाइक से थोड़ा लंबा है। इस यात्रा में शुरुआती पॉइंट और रूट के हिसाब से दूरी में थोड़ा अंतर हो सकता है।

दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुंचा जाता है। उत्तराखंड में प्रवेश के साथ ही सफर का नजारा भी बदलने लगता है। आप यहां गंगा किनारे बैठ सकते हैं। आसपास एक्सप्लोर करने के बहुत सारी जगहें हैं, इसलिए यहां एक रात रुकना बेहतर रहेगा।

दिल्ली से मसूरी

दिल्ली से मसूरी के सड़क मार्ग की बात करें तो यहां से दूरी लगभग 270 से 300 किलोमीटर है। अगर आप पहाड़ों पर बाइक राइड करना चाहते हैं तो मसूरी जा सकते हैं। दिल्ली से मेरठ और मुजफ्फरनगर की तरफ होते हुए देहरादून पहुंचा जा सकता है।

इसके बाद पहाड़ी रास्ता शुरू होता है और सफर का अनुभव भी बदल जाता है। मसूरी में माल रोड, आसपास के व्यू पॉइंट्स और झरनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

दिल्ली से नीमराना

अगर आप दिल्ली से नीमराना जाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। ऐसी ट्रिप चाहिए जहां रास्ते में ज्यादा समय भी न लगे, तो राजस्थान का नीमराना अच्छा विकल्प है। आमतौर पर करीब 2 घंटे के आसपास का ड्राइविंग टाइम बताया जाता है।

दिल्ली से NH-48 के रास्ते गुरुग्राम और धारूहेड़ा की तरफ बढ़ते हुए नीमराना पहुंच सकते हैं। यहां सबसे खास आकर्षण नीमराना फोर्ट है। अगर आपको इतिहास, पुरानी वास्तुकला और आराम से घूमना पसंद है तो यह छोटी रोड ट्रिप वीकेंड के लिए अच्छी रहेगी।

दिल्ली से जयपुर

दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग जयपुर घूमने जाते हैं। यहां की सड़क मार्ग से दूरी लगभग 270 से 280 किलोमीटर (एनएच-48 के जरिए) है। अगर बाइक पर एक लंबी राइड का मन है और रास्ते में कई जगह रुकने का मजा लेना चाहते हैं तो जयपुर का प्लान बना सकते हैं।

ज्यादातर लोग NH-48 वाले रास्ते से ही पहुंचते हैं। रास्ते में नीमराना और राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए बदलता हुआ लैंडस्केप आपकी राइड को और दिलचस्प बना सकता है। जयपुर पहुंचकर आमेर किला, सिटी पैलेस और पुराने शहर की गलियों को एक्सप्लोर किया जा सकता है।