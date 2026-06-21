देश की राजधानी नई दिल्ली केवल अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और भव्य इमारतों के लिए ही नहीं, बल्कि लाजवाब स्ट्रीट फूड्स और खानपान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के बाजारों में हर गली और नुक्कड़ अपने अनोखे स्वाद की कहानी बयां करता है। शाम होते ही यहां का नजारा काफी अलग हो जाता है। चारों ओर स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है और गलियों में खाने के शौकीनों की खूब भीड़ लगती है। दिल्ली के कुछ जगहों पर आपको पारंपरिक भारतीय व्यंजनों से लेकर आधुनिक फूड से लेकर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजनों के ढेरों विकल्प मिल जाएंगे। चाट, कबाब, पराठे से लेकर रोगन जोश जैसे कई व्यंजन अपने अनोखे स्वाद के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली के उन 5 जगहों के बारे में जो अपने खान-पान के लिए प्रसिद्ध हैं।

1- जामा मस्जिद

अगर आप नॉन-वेज फूड्स खाना पसंद करते हैं तो एक बार जामा मस्जिद जरूर जाना चाहिए। दिल्ली के इस इलाके को मुगलई खानपान परंपरा का जीवंत केंद्र माना जाता है। यहां की संकरी गलियों में शाम होते ही स्वाद और खुशबू का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहां के कबाब अपने मसालेदार और रसदार स्वाद के लिए लोकप्रिय हैं। कबाब के अलावा जामा मस्जिद में निहारी, बिरयानी, चिकन कोरमा, फिरनी और शीरमाल जैसे व्यंजन काफी प्रसिद्ध हैं।

2- चांदनी चौक

दिल्ली का दिल कहे जाने वाला चांदनी चौक राजधानी की अर्थव्यवस्था में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जगह खानपान के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहां की संकरी गलियों में आपको सैकड़ों साल पुराने खाने-पीने की दुकानें मिल जाएंगी। चांदनी चौक में पराठे, दही भल्ले, आलू टिक्की, कचौड़ी, जलेबी और रबड़ी जैसे व्यंजन अपने अनोखे स्वाद के लिए मशहूर हैं।

3- कनॉट प्लेस

दिल्ली के सबसे मशहूर इलाकों में से एक कनॉट प्लेट भी है, जो भूक्खड़ों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहां आपको पारंपरिक से लेकर आधुनिक व्यंजनों तक के कई ऑप्शन मिल सकते हैं। यहां आपको भारतीय भोजन, कॉन्टिनेंटल व्यंजन, स्ट्रीट फूड, फाइन डाइनिंग रेस्तरां और अनोखे बनावट वाले कैफे में कई तरह के खाने के विकल्प मिल सकते हैं।

4- मजनू का टीला

अगर आपको पहाड़ी स्वाद चाहिए तो मजनू का टीला एक बार जरूर जाएं। यहां पर तिब्बत से आए रिफ्यूजी रहते हैं, वो अपने साथ पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी लेकर आए। इसे दिल्ली की मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर आपको स्टीम्ड मोमोज, फ्राइड मोमोज, थुकपा, तिब्बती ब्रेड, नूडल्स, कोरियन और एशियाई व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिल सकता है।

5- दरीयागंज

दरीयागंज मुगलई और नॉर्थ इंडियन नॉनवेज व्यंजनों के लिए काफी लोकप्रिय है। यहां पर बटर चिकन अपने अलग स्वाद के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही कबाब, चिकन करी और तंदूरी व्यंजन भी लोग बड़े चाव से खाने के लिए आते हैं।

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