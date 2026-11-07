अलमारी या बक्से में पुराने कपड़ों को निकालते समय कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, जिनका इस्तेमाल हम बहुत पहले करते थे। ऊन भी उनमें से एक है। इसे दादी, नानी या मम्मी अक्सर स्वेटर, जैकेट, दस्ताने या मोजे बनाने में करती हैं। कई बार गरम कपड़े बनाने के बाद ऊन बच जाती है। ऐसे में इन्हें बक्से में रख दिया जाता है। अगर आपके घर में भी पुरानी ऊन रखी है, तो इसका इस्तेमाल घर की सजावट में की जा सकती है।

दरअसल ऊन की मदद से कुछ सिंपल चीजों को सजाकर घर की सजावट में चार चांद लगाए जा सकते हैं। प्लांटर कवर से लेकर पैन स्टैंड तक आप कई सारी चीजों को आकर्षक और सुंदर बना सकती हैं।

टेबल मैट सजाएं

किसी भी साधारण चीज को सजाने के लिए महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। दरअसल आप घर पर रखी पुरानी ऊन से भी इन चीजों को आकर्षक लुक दे सकते हैं। ऊन को टेबल मैट के ऊपर गोल या चौकोर आकार में लपेटकर चिपकाएं। इसे आप डाइनिंग टेबल पर सजावट के लिए रख सकते हैं।

प्लांटर कवर

बालकनी या कमरे के अंदर रखे पौधे को सजावट करके और सुंदर बनाया जा सकता है। अगर आप गमले को सजाना चाहते हैं, तो ऊन को चारों तरफ चिपका दें। पुराने प्लास्टिक के गमले पर ऊन लपेटकर चिपकाएं और फूलों से सजावट करें। इसे आप घर पर किसी भी जगह रख सकती हैं। यह घर को एलिगेंट और क्लासी लुक दे सकता है।

पेन स्टैंड

बच्चों के स्टडी टेबल को यूनिक और आकर्षक लुक देने के लिए पेन स्टैंड को सजाया जा सकता है। इसे सजाने के लिए आप घर पर बची हुई ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले या लाल रंग के ऊन से पेन स्टैंड को पूरी तरह कवर कर दें। अब ऊपर से छोटा फूल या स्टिकर लगाकर इसे सुंदर बनाएं।

लैंप शेड

बेडरूम या लिविंग रूम के बगल में रखा लैंप शेड बहुत ही खूबसूरत लगता है। हालांकि इसे और सुंदर बनाने के लिए आप ऊन से सजावट कर सकते हैं। इसे लैंप शेड के ऊपर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। हालांकि यह काम सावधानी से करें। आप चाहें तो लैंप शेड के नीचे भी ऊन से डेकोरेशन कर सकते हैं।

बोतल कवर

सिंपल चीजें काफी बोरिंग लगती हैं, चाहे वह पानी की बोतल ही क्यों न हो। हालांकि कुछ छोटी-छोटी चीजों की मदद से इन्हें आकर्षक बनाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई प्लेन बोतल है, तो उसे स्टाइलिश और यूनिक लुक देने के लिए ऊन से सजावट की जा सकती है। रंग-बिरंगी ऊन के साथ बीच में मिरर या फूलों को चिपकाएं। इसे आप अपनी पसंद के अनुसार लुक दे सकती हैं।

फ्रूट बास्केट

घर पर रखी फलों की डलिया यानी बास्केट को सजाने के लिए ऊन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बास्केट को अच्छी तरह साफ कर लें। अब इसके चारों तरफ गोल-गोल करके ऊन को लपेट दें। इसे सजाने के लिए बीच में क्रोशिया का फूल बनाकर चिपका दें। इसे आप डाइनिंग टेबल पर सजाकर रख सकते हैं।

की होल्डर

घर पर इस्तेमाल होने वाले साधारण की होल्डर को सजाने के लिए ऊन का इस्तेमाल किया जा सकता है। की होल्डर के चारों तरफ अलग-अलग रंग की ऊन को बारी-बारी करके चिपकाएं। जिससे एक सुंदर और आकर्षक लुक क्रिएट हो सकेगा। इससे घर को एस्थेटिक लुक दिया जा सकता है।