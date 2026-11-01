Diwali Decor Ideas: दिवाली आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस दौरान ज्यादातर लोग त्योहार की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। डेकोरेटिव लाइट्स से लेकर हैंगिंग डेकोरेशन तक, तरह-तरह की चीजों को खरीद रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई बार हम बिना सोचे-समझे ऐसी चीजें ले आते हैं, जो घर पर ज्यादा खास नहीं लगतीं। इसीलिए घर की सजावट के लिए ऐसी चीजों को चुनें, जो खास लगें।

अगर आप दिवाली के लिए घर की सजावट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां बताए गए तरीकों की मदद ले सकते हैं। सजावट के लिए कुछ चीजों को खरीद सकते हैं, जो मंदिर से लेकर बालकनी तक को खास लुक देने में मदद कर सकते हैं।

गेंदे के फूलों की माला या लड़ियां

त्योहार पर गेंदे के फूलों की सजावट बहुत आकर्षक और सुंदर लगती है। गेंदे के फूलों की माला और लड़ियों से आप मंदिर, बालकनी, लिविंग रूम और मुख्य दरवाजे की सजावट कर सकते हैं। इसे आप लगाकर बीच-बीच में लाइटिंग लगा सकते हैं। इससे घर सुंदर और आकर्षक दिख सकता है।

हैंगिंग लालटेन (एलईडी लाइट्स के साथ)

बालकनी, लिविंग रूम या छत की सजावट के लिए हैंगिंग लालटेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप दिवाली की सजावट के अलावा शादी या खास मौकों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली शॉपिंग में इसे जरूर शामिल करें ताकि घर के कोने को रोशनी से सजाया जा सके।

दरवाजे के लिए तोरण

दिवाली की सजावट दरवाजे पर तोरण लगाए बिना अधूरी लग सकती है। मुख्य द्वार और मंदिर में तोरण लगाना शुभ माना जाता है। जिसे आप खुद से भी बना सकते हैं। पेपर, चूड़ियों, फूलों, पत्तों और कई चीजों से इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। मुख्य दरवाजे पर तोरण लगाकर साइड वाली दीवारों पर और लंबे हैंगिंग लगा सकते हैं।

कमल के फूलों वाली हैंगिंग्स

दिवाली पर घर की सजावट को खास और यूनिक बनाने के लिए कमल के फूलों की हैंगिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे आप लिविंग रूम की दीवारों, दरवाजे के साइड में और बालकनी में लगा सकते हैं। इसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। रंगीन पेपर, चूड़ियों और कार्डबोर्ड की मदद से इसे बनाया जा सकता है। हालांकि इस तरह की डेकोरेशन आपको बाजार में भी मिल जाएंगी।

फेयरी लाइट्स और एलईडी दीये

अगर आप बजट में दिवाली की सजावट करना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों को चुन सकते हैं जो बाद में भी काम आएं। इसके लिए फेयरी लाइट्स और एलईडी दीये बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन्हें आप लिविंग रूम, बालकनी, मंदिर और एंट्रेंस गेट की सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे घर जगमगा उठेगा और रात के समय घर दिखने में भी शानदार लगेगा।

ब्रास प्लांटर्स

लिविंग रूम, सीढ़ियों, बालकनी, किचन और बेडरूम की सजावट के लिए आप ब्रास प्लांटर्स खरीद सकते हैं। यह दिवाली के बाद भी घर की सजावट में काम आ सकते हैं। यह दिखने में आकर्षक और खूबसूरत लगते हैं, जिनमें आप सजावटी पौधे लगा सकते हैं। रंग-बिरंगे पत्तेदार पौधे लिविंग रूम और एंट्री गेट के पास रख सकते हैं। साथ ही लाइटिंग से इन्हें सजाएं ताकि घर से दिवाली वाइब आ सके।