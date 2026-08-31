Balcony Decorative Plants: बालकनी घर का वह हिस्सा होती है जहां पर हम शांति और सुकून से समय बिताना पसंद करते हैं। जिसे सजाने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सजावटी चीजों के अलावा रंग-बिरंगे फूलों वाले पौधे लगाए जाते हैं। यह घर की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि सिर्फ फूलों से ही बालकनी को रंग-बिरंगा और आकर्षक बनाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे कई सजावटी पौधे हैं जिनमें फूल नहीं आते लेकिन उनकी पत्तियां बहुत ही रंगीन और खूबसूरत होती हैं। जिसे आप घर पर लगा सकते हैं, जो बालकनी को आकर्षक लुक देने में मदद कर सकते हैं।

फूलों के बिना भी घर को रंग-बिरंगा बनाया जा सकता है। अगर आप भी बालकनी को इस तरह सजाना चाहते हैं, तो यहां बताए गए पौधों को लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं इन खूबसूरत पौधों के बारे में जिनसे घर को आकर्षक बनाने में मदद मिल सकती है।

कोलियस

कभी-कभी पौधे की खूबसूरती देखकर मन शांत हो सकता है। इसी तरह का पौधा कोलियस है जिसकी रंगीन पत्तियां बहुत ही आकर्षक लगती हैं। इसे सजाने के लिए घर पर लगाया जा सकता है, जो कम देखभाल में भी आसानी से बढ़ सकता है। गर्मी और बिना फूलों वाले मौसम में गार्डन को सुंदर बनाने के लिए इसे लगाया जा सकता है। इसकी पत्तियां खासतौर पर लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग के शेड्स में नजर आती हैं।

मल्टीकलर क्रोटोन

रंग-बिरंगी पत्तियों वाला यह पौधा घर की सुंदरता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। बालकनी को बिना फूलों के सजाना चाहते हैं, तो मल्टीकलर क्रोटोन को लगाया जा सकता है। यह झाड़ीनुमा होता है और गमले के अंदर आसानी से लग जाता है। घर के अलावा इसे ऑफिस और बगीचे में भी लगाया जा सकता है। अगर आप सिर्फ घर को सजाने के लिए पौधे खरीद रहे हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

रेड एग्लोनिमा

इस पौधे के पत्ते चमकीले लाल, गुलाबी और हरे रंग के होते हैं। यह एक सदाबहार पौधा है, जो हवा को शुद्ध करने में भी मदद कर सकता है। इसकी खूबसूरती बालकनी की शोभा बढ़ा सकती है। इसे आप बालकनी में हैंग करके लगा सकते हैं। कम देखभाल में यह आसानी से बढ़ सकता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाए तभी इसमें पानी दें।

कैलेथिया

कैलेथिया बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है, जिसे आप बालकनी में लगा सकते हैं। यह हवा को शुद्ध करता है और वातावरण में नमी बनाए रखता है। इस पौधे को ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं होती है। इसे सजावटी पौधे के तौर पर घरों से लेकर ऑफिस तक में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे घर का माहौल शांत, सुकूनभरा और खुशनूमा हो सकता है। इसे तेज धूप में न रखें और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें।

बोट लिली

बोट लिली को ऑयस्टर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव पौधा है जिसे बालकनी, लिविंग रूम, बेडरूम या मेन गेट के बाहर भी रखा जा सकता है। इसकी पत्तियां बोट के आकार की होती हैं। यही वजह है कि इसे इंडोर के साथ-साथ आउटडोर सजावट के लिए भी पसंद किया जाता है। अगर आपके पास पौधे की देखभाल का समय नहीं है, तो इसे लगाया जा सकता है। इस पौधे को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है।