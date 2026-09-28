आज कल लोग घर की पुरानी चीजों से कई तरह के उपयोगी सामान बनाते हैं। इनसे सजावट के सामान से लेकर कुशन कवर और डोरेमैट तक बनाए जा सकते हैं। पुरानी कांच की बोतलों की मदद से भी लोग तरह-तरह के सजावटी सामान बनाते रहते हैं। अक्सर घरों में पुरानी कांच की बोतलों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी की मदद से यही पुरानी कांच की बोतलें आपके पूरे घर का लुक बदल सकती हैं। यह दिखने में आकर्षक और स्टाइलिश लगती हैं। इस आर्टिकल में जानेंगे कि पुरानी कांच की बोतलों की मदद आप किस तरह 3 सजावटी सामान बना सकते हैं। आइए विस्तार जानते हैं:

1- खूबसूरत डेकोरेटिव लाइट

पुरानी कांच की बोतलों से अगर आप सबसे कम मेहनत में कुछ बनाना चाहते हैं तो डेकोरेटिव लाइट में इन्हें बदलना सबसे बेहतरीन विकल्प होगा। अगर आप घर में हल्की और खूबसूरत रोशनी के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो पुरानी कांच की बोतल से डेकोरेटिव लाइट आसानी से बना सकते हैं। इन्हें आप अपने बेडरूम, बालकनी और लिविंग रूम में रखकर वहां की सजावट को आकर्षक बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाएं लाइट

कैसे बनाएं

सबसे पहले बोतल को साफ करके पूरी तरह सूखा लें। अब इसके अंदर बैटरी से चलने वाली पतली LED फेयरी लाइट डाल दें। बोतल को आकर्षक बनाने के लिए बाहरी सतह पर जूट, रिबन या सजावटी धागे से डिजाइन बना दें। अगर बोतल को पारदर्शी रखना चाहते हैं, तो केवल हल्की सजावट करें, ताकि अंदर की रोशनी दिखाई दे। अगर आपके पास अलग-अलग रंग या आकार की बोतलें हैं तो उनमें भी लाइट लगाकर एक साथ रख सकते हैं। इसके अलावा, आप बोतलों को हल्के रंग के पेंट से रंगकर उन्हें और भी आकर्षक बना सकते हैं। रात में लाइट जलाने पर ये बोतलें हल्की रोशनी से घर को मॉडर्न लुक देने में मदद कर सकती हैं।

2- बनाएं सेंटरपीस

पुरानी कांच की बोतलों का इस्तेमाल सेंटरपीस के रूप में भी किया जा सकता है। अगर आपके पास एक ही डिजाइन की कई बोतलें हैं, तो उन्हें अलग-अलग रंगों में पेंट करके डाइनिंग टेबल के लिए खूबसूरत सेंटरपीस तैयार कर सकते हैं।

इसके लिए आप तीन बोतलों को सफेद, बेज और गोल्डन रंग में पेंट करें। इसी तरह अन्य बोतलों को भी अलग-अलग रंगों से पेंट कर लें। इनके अंदर सूखे फूल या पत्तियां लगाकर तीनों को एक साथ रख सकते हैं। इससे डाइनिंग एरिया का माहौल बदल सकता है और जगह थोड़ी आकर्षक लग सकती है।

3- देसी और रस्टिक लुक वाली बोतल

अगर आपको नेचुरल या देसी लुक पसंद है, तो पुरानी कांच की बोतल को जूट की रस्सी से सजा सकते हैं। जूट बोतल को एक रस्टिक और हैंडमेड लुक देता है, जिससे घर के कोई भी कोना खूबसूरत और आकर्षक नजर आ सकता है।

कैसे बनाएं

इसके लिए बोतल को साफ करके अच्छी तरह सूखा लें। अब बोतल के निचले हिस्से से जूट की रस्सी को गोंद की मदद से चिपकाते हुए धीरे-धीरे ऊपर की ओर लपेटें। बीच में ज्यादा गैप न रहे और कांच नजर न आए। बोतल की गर्दन तक जूट लपेटने के बाद उसके सिरे को अच्छी तरह चिपका दें। अगर इसे थोड़ा और आकर्षक बनाना चाहते हैं तो बीच में लेस, रंगीन धागा, लकड़ी के छोटे मोती, सूखे फूल या कपड़े से बने फूल लगा सकते हैं। इसे आप सेंटर टेबल, बुकशेल्फ, स्टडी टेबल, बालकनी या घर के किसी खाली कोने में रख सकते हैं।

इस तरह आप पुरानी और बेकार पड़ी कांच की बोतलों को आसानी से घर पर ही कम समय में सजावटी आइटम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

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