घर बनवाते हुए लोग छोटी-छोटी चीजों का काफी ध्यान रखते हैं। किचन, लिविंग रूम, बेडरूम से लेकर दीवारों तक के रंग और सजावट तक, हर चीज को स्टाइलिश बनाने के लिए अच्छा-खासा पैसा खर्च करते हैं। काफी लोग वुडन फ्लोर और अन्य लकड़ी से जुड़े काम भी घर में करवाते हैं, वुडन फ्लोर और अन्य लकड़ी का काम घर को स्टाइलिश और आकर्षक बनाने का काम करते हैं। इन दिनों आधुनिक इंटीरियर डिजाइन में डार्क वुड यानी गहरे रंग की लकड़ी का चलन एक बार फिर से बढ़ने लगा है। अखरोट, सागौन और गहरे भूरे रंग की लकड़ी कमरे को आरामदायक और आकर्षक लुक देती है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो द ओपुलेंस की संस्थापक प्रियंका सिन्हा से बात की तो उन्होंने बताया कि, “बहुत ज्यादा गहरे रंग का इस्तेमाल करने से जगह भारी और छोटी दिखाई दे सकती है। इसलिए, डार्क वुड को हल्के रंगों और चीजों को साथ संतुलित रखना बेहतर होता है।”

सजावट के टिप्स

कमरे में हर जगह भारी लकड़ी की पैनलिंग या बड़े आकार के फर्नीचर लगाने के बजाय, अब लोग संतुलित तरीके से सजावट करना पसंद कर रहे हैं। डिजाइन और कंसल्टिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार कहते हैं, “कमरे में लकड़ी का एक खूबसूरत कंसोल, सिर्फ एक दीवार पर लकड़ी की सजावट या सही जगह पर रखे गए कुछ फर्नीचर कमरे को आकर्षक बना सकते हैं, बिना उसे जरूरत से ज्यादा भरा हुआ दिखाए।” वहीं, श्रीम इंटीरियर डिजाइन की संस्थापक और मुख्य डिजाइनर अर्थ कुमार का कहना है कि उन्हें गहरे अखरोट, स्मोक्ड ओक या एस्प्रेसो रंग की लकड़ी को हल्के रंग के पत्थर, गर्म न्यूट्रल रंग के कपड़ों, चमकदार सतहों और अलग-अलग स्तर की पर्याप्त रोशनी के साथ इस्तेमाल करना पसंद है। अजय के मुताबिक, डार्क वुड का इस्तेमाल कमरे के आधार और गहराई देने के लिए होना चाहिए, न कि उसे पूरी तरह हावी करने के लिए। डार्क वुड से बनी डाइनिंग टेबल, टीवी यूनिट, कॉफी टेबल या कंसोल किसी भी घर के इंटीरियर में आसानी से फिट हो सकते हैं और कमरे को भारी भी नहीं दिखाते। वहीं, गहरे रंग की अलमारी या दीवार की पैनलिंग हल्के रंग की दीवारों, मुलायम कपड़ों और खुली जगह के साथ ज्यादा अच्छी लगती है।

भारतीय घरों की बात करते हुए प्रियंका कहती हैं, “डार्क वुड को मार्बल, कांच, पीतल और प्राकृतिक कपड़ों के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे घर में आरामदायक और बहुत आकर्षक माहौल बनाया जा सकता है।” वह आगे कहती हैं, “इसका मतलब यह नहीं है कि घर की हर चीज को गहरे रंग का बना दिया जाए। डार्क वुड का इस्तेमाल तब ज्यादा अच्छा लगता है, जब इससे कमरे में रंगों का अच्छा कंट्रास्ट और गर्माहट आती है।”

रोशनी क्यों है जरूरी

डार्क वुड की सजावट के साथ रोशनी काफी महत्वपूर्ण होती है। प्रियंका के अनुसार, “प्राकृतिक रोशनी कमरे को डार्क वुड के कारण ज्यादा अंधेरा या उदास दिखने से बचाती है। वहीं, गर्म रोशनी लकड़ी की खूबसूरत बनावट को उभारने में मदद करती है। बेज, क्रीम, सफेद या हल्के ग्रे जैसे हल्के और न्यूट्रल रंगों का इस्तेमाल भी लकड़ी के गहरे रंग को कम भारी दिखाने का अच्छा तरीका है।”

वॉलपेपर बदल सकता है लुक

सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, बल्कि गहरे रंग और लकड़ी जैसी बनावट वाले वॉलपेपर और वॉल आर्ट भी घर में लकड़ी की गर्माहट और आकर्षण लाने का आसान तरीका बन रहे हैं। इससे असली लकड़ी की तरह कमरे पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ता। अजय कहते हैं, “हल्की लकड़ी जैसी बनावट वाले टेक्सचर वॉलपेपर या मिट्टी और लकड़ी के रंगों वाली वॉल आर्ट कमरे में गहराई और गर्माहट जोड़ सकती है। साथ ही, इससे कमरा हल्का और आधुनिक भी बना रहता है।” हालांकि, वह मानते हैं कि यह तरीका छोटे घरों के लिए ज्यादा अच्छा है, जहां पूरे कमरे में लकड़ी का इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं होता। ऐसे में दीवारों की सही सजावट और सोच-समझकर चुने गए डेकोर के जरिए डार्क वुड जैसा माहौल और उसकी खूबसूरती आसानी से लाई जा सकती है।

सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, बल्कि गहरे रंग और लकड़ी जैसी बनावट वाले वॉलपेपर और वॉल आर्ट भी घर में लकड़ी की गर्माहट और आकर्षण लाने का आसान तरीका बन रहे हैं। इससे असली लकड़ी की तरह कमरे पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ता। अजय कहते हैं, “हल्की लकड़ी जैसी बनावट वाले टेक्सचर वॉलपेपर या मिट्टी और लकड़ी के रंगों वाली वॉल आर्ट कमरे में गहराई और गर्माहट जोड़ सकती है। साथ ही, इससे कमरा हल्का और आधुनिक भी बना रहता है।” हालांकि, वह मानते हैं कि यह तरीका छोटे घरों के लिए ज्यादा अच्छा है, जहां पूरे कमरे में लकड़ी का इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं होता। ऐसे में दीवारों की सही सजावट और सोच-समझकर चुने गए डेकोर के जरिए डार्क वुड जैसा माहौल और उसकी खूबसूरती आसानी से लाई जा सकती है।

कीमत का असर

डार्क वुड यानी गहरे रंग की लकड़ी घर को लग्जरी लुक देती है। इसकी कीमत आमतौर पर हल्के रंग की सागौन की लकड़ी से ज्यादा होती है। प्रियंका कहती हैं, “डार्क सागौन की कीमत करीब 1,000 से 8,000 रुपये प्रति घन फुट हो सकती है, जबकि हल्की सागौन की कीमत आमतौर पर 1,000 से 3,000 रुपये प्रति घन फुट होती है। हालांकि, लकड़ी की अंतिम कीमत उसकी ग्रेड, गुणवत्ता और कहां से लाई गई है, इस पर निर्भर करती है।” गहरे रंग की लकड़ी जैसी डिजाइन वाले वॉलपेपर की कीमत के बारे में अजय कहते हैं, “करीब 1,500 वर्ग फुट या 3BHK के घर में ऐसे वॉलपेपर लगवाने का शुरुआती खर्च आमतौर पर 1,70,000 से 3,50,000 रुपये के बीच हो सकता है। यह कीमत चुनी गई सामग्री पर निर्भर करती है।”

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत और उनके सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है।

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