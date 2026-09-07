स्लीवलेस कपड़े पहनने का मन हो, लेकिन अंडरआर्म्स (बगल) के कालेपन की वजह से झिझक महसूस हो, तो यह परेशानी काफी लोगों को होती है। ऐसे में अक्सर लोग ज्यादा सफाई करने, स्क्रब लगाने या कोई घरेलू नुस्खा आजमाने लगते हैं। कुछ लोगों के मन में यह सवाल होता है क्या शेविंग करने की आदत भी इस परेशानी को बढ़ा सकती है?

सीधे तौर पर यह कहना सही नहीं है कि रेजर चलाने से अंडरआर्म्स काले हो जाते हैं। लेकिन बार-बार या गलत तरीके से शेविंग करने पर त्वचा में इरिटेशन (जलन या खुजली), छोटे कट और सूजन हो सकती है। बार-बार होने वाली इस जलन की वजह से हाइपरपिगमेंटेशन (त्वचा का रंग सामान्य से ज्यादा गहरा होना) बढ़ सकता है और अंडरआर्म्स धीरे-धीरे ज्यादा डार्क (गहरे) नजर आने लगते हैं।

इन गलतियों से बढ़ सकता है कालापन

अगर आप बिना पानी या शेविंग जेल के सीधे सूखी त्वचा पर रेजर चलाते हैं, तो त्वचा पर ज्यादा घर्षण (रगड़) होता है। इसी तरह पुराना या ब्लंट रेजर इस्तेमाल करने पर भी त्वचा पर बार-बार रेजर चलाना पड़ सकता है।

एक ही जगह पर कई बार रेजर चलाने या बहुत ज्यादा दबाव डालकर शेव करने से भी त्वचा परेशान हो सकती है। अगर शेविंग के बाद अंडरआर्म्स में जलन, लालिमा या छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

सिर्फ शेविंग ही कालापन की वजह नहीं

अंडरआर्म्स का रंग गहरा होने के पीछे कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं। टाइट कपड़ों की लगातार रगड़, ज्यादा पसीना, डियोडोरेंट या किसी स्किन केयर प्रोडक्ट से होने वाली जलन भी इसमें भूमिका निभा सकती है।

इसलिए अंडरआर्म्स का कालापन देखते ही सिर्फ रेजर को दोष देना सही नहीं होगा। पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी त्वचा में बदलाव क्यों हो रहा है।

शेविंग करनी है तो ऐसे करें

अगर अंडरआर्म्स के बाल हटाने के लिए रेजर का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें।

शेविंग से पहले त्वचा को पानी से अच्छी तरह गीला कर लें।

शेविंग क्रीम या जेल लगाकर ही रेजर चलाएं।

साफ और तेज धार वाले रेजर का इस्तेमाल करें।

बाल जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में हल्के हाथ से शेव करें।

एक ही जगह पर बार-बार रेजर चलाने से बचें।

शेविंग के बाद अगर त्वचा में जलन होती है, तो खुशबू वाले या तेज उत्पाद लगाने से बचें।

इस तरह शेविंग के दौरान होने वाली जलन और रगड़ को कम किया जा सकता है।

अंडरआर्म्स का कालापन हल्का कैसे करें?

सबसे पहले उस वजह को कम करना जरूरी है जिसकी वजह से त्वचा में बार-बार जलन हो रही है। अगर किसी डियोडोरेंट या दूसरे उत्पाद को लगाने के बाद जलन होती है, तो उसे बदलकर देखें। इसी तरह बहुत टाइट कपड़े पहनने से लगातार रगड़ हो रही है, तो ढीले और आरामदायक कपड़े पहनना मददगार हो सकता है।

अंडरआर्म्स को गोरा करने के चक्कर में जोर-जोर से स्क्रब करना भी सही तरीका नहीं है। ज्यादा रगड़ने से त्वचा में इरिटेशन (जलन) बढ़ सकती है और कालापन कम होने की बजाय और बढ़ सकता है।

अगर कालापन लगातार बना हुआ है, तो त्वचा विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह लेना बेहतर है। त्वचा की स्थिति देखकर डॉक्टर सही कारण पता करने और जरूरत पड़ने पर उचित उपचार की सलाह दे सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। अंडरआर्म्स का कालापन कई कारणों से हो सकता है। किसी बीमारी या त्वचा संबंधी समस्या का संदेह होने पर डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लें।