हर किसी का ध्यान सबसे ज्यादा चेहरे की केयर करने पर होता है। लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों को भी केयर की जरूरत होती है। गर्दन और पीठ की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। खासकर गर्मी और उमस के मौसम में ज्यादा पसीना आने से धूल, तेल और डेड स्किन त्वचा पर जमा हो सकती है। गर्दन की सिलवटों और पीठ के कुछ हिस्सों को ठीक से साफ न करने पर वहां मैल जम जाता है या फिर स्किन का कलर गहरा दिखाई दे सकता है। हालांकि, हर तरह का कालापन सिर्फ गंदगी की वजह से नहीं होता है। इसे साफ करने के लिए आप घर पर क्लींजर बना सकते हैं। साथ ही कुछ टिप्स भी फॉलो कर सकते हैं ताकि गर्दन और पीठ पर जमी गंदगी या कालेपन को कम किया जा सके।

क्लींजर बनाने के लिए इन चीजों की होगी जरूरत

1 से 2 चम्मच बेसन

1 चम्मच दही या सादा दूध

थोड़ा सा शहद

जरूरत के अनुसार गुलाब जल या पानी

इन सभी चीजों को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। मिश्रण बहुत ज्यादा गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए।

इस तरह करें इस्तेमाल

नहाने से पहले गर्दन और पीठ की त्वचा को हल्का गीला कर लें। इसके बाद तैयार पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाएं। करीब 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें।

इसके बाद उंगलियों की मदद से बहुत हल्के हाथों से गोलाई में मसाज करें और फिर सादे पानी से साफ कर लें। त्वचा को जोर-जोर से रगड़ने से बचें।

कॉफी को इस तरह करें इस्तेमाल

कॉफी को कई लोग स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके कण कुछ लोगों की त्वचा के लिए ज्यादा रफ हो सकते हैं। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील नहीं है, तो बहुत बारीक कॉफी पाउडर को दही या बॉडी वॉश की थोड़ी मात्रा के साथ मिलाकर हल्के हाथों से इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसे लंबे समय तक त्वचा पर लगाकर रखने की जरूरत नहीं है। हल्की मसाज के बाद इसे पानी से धो लें।

गर्दन और पीठ को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

नहाते समय गर्दन की सिलवटों को भी करें साफ

कई बार हम चेहरे और शरीर को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन गर्दन की क्रीज पर ठीक से ध्यान नहीं देते। यहां पसीना और गंदगी जमा हो सकती है।

ज्यादा पसीना आने पर कपड़े बदलें

पसीने से भीगे कपड़ों को लंबे समय तक पहने रहने से त्वचा पर गंदगी या अन्य समस्या बढ़ सकती है। इसलिए पसीना आने के बाद साफ और सूखे कपड़े पहनें।

स्क्रबिंग बहुत ज्यादा न करें

रोजाना स्क्रब करने से कालापन जल्दी दूर नहीं होता। उल्टा ज्यादा रगड़ने से त्वचा में इरिटेशन हो सकती है और कुछ मामलों में त्वचा और गहरी दिखाई देने लगती है।

मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें

साफ करने के बाद गर्दन और पीठ की त्वचा को मॉइश्चराइज करना भी जरूरी है। रूखी त्वचा कई बार बेजान और असमान रंगत वाली नजर आ सकती है।

बाहर निकलते समय गर्दन को भी धूप से बचाएं

चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने के बाद गर्दन को भूल जाना आम बात है। धूप के संपर्क में रहने से गर्दन का रंग गहरा दिखाई दे सकता है, इसलिए बाहर निकलते समय इस हिस्से को भी धूप से बचाएं।

हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करें?

अगर आप घर पर बना हल्का क्लींजर या स्क्रब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हफ्ते में 1 से 2 बार से ज्यादा न करें। रोजाना स्क्रबिंग करने की बजाय सामान्य क्लींजर से त्वचा को साफ रखना बेहतर है।

अगर गर्दन का कालापन अचानक बढ़ रहा है, त्वचा मोटी या मखमली-सी दिख रही है, खुजली या जलन हो रही है या लंबे समय से समस्या बनी हुई है, तो घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होगा। उम्मीद है ये खबर आपको पसंद आई होगी, इससे अलग यहां क्लिक कर पढ़ें: दिनभर खुले रहते हैं बाल और शाम तक हो जाते हैं उलझे-फ्रिजी? सोने से पहले ऐसे करें हेयर केयर

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है। घरेलू नुस्खे हर व्यक्ति की त्वचा पर अलग तरह से असर कर सकते हैं। किसी भी नई चीज का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें। त्वचा संबंधी लगातार या गंभीर समस्या होने पर विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।