Home Remedies for Dark Circles: व्यस्त जीवनशैली, दिनभर कंप्यूटर के सामने बैठना, स्ट्रेस भरी जिंदगी जीना और पर्याप्त नींद ना ले पाना डार्क सर्कल होने के कुछ कारण हैं। आमतौर पर जब हम इस रूटीन में दिन व्यतीत कर रहे होते हैं उस समय हमें इस बात का ख्याल नहीं आता है कि इनकी वजह से हमें डार्क सर्कल की समस्या हो सकती है। लेकिन एक बार डार्क सर्कल चेहरे पर आ जाएं तो वह जिद्दी निशान बन कर चेहरे पर ही टिक जाते हैं।

कई लोगों का मानना है कि डार्क सर्कल से चेहरे का लुक खराब हो जाता है। कईं पुरुष और महिलाएं अपने चेहरे के डार्क सर्कल की वजह से आईने में अपना चेहरा देखना छोड़ देते हैं। उनका मानना होता है कि डार्क सर्कल ने उनके चेहरे की खूबसूरती को खत्म कर दिया है। ऐसे में केमिकल युक्त क्रीम भी कुछ खास असर नहीं दिखा पाती है। जानकार बताते हैं कि घरेलू उपाय उसे आंखों के नीचे का कालापन दूर किया जा सकता है।

डार्क सर्कल के निशान कैसे हटाएं (How to Get rid of Dark Circles)

डार्क सर्कल से निजात पाने के लिए आपको अपने डेली रूटीन में पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है जिसकी वजह से डार्क सर्कल की समस्या हो सकती है। इसलिए रोजाना ढाई से तीन लीटर पानी जरूर पीएं।

एक छोटा टमाटर लें। उसे कद्दूकस कर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में एक चम्मच बेसन डालकर आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। इस पेस्ट को दो मिनट तक मिक्स करें। आंखों से बचाते हुए आंखों के काले घेरों पर इस पेस्ट को लगाएं। ध्यान रखें कि अगर पेस्ट बहुत पतला हो गया है तो इसलिए थोड़ा बेसन और मिलाएं। इसके नियमित इस्तेमाल से जल्द असर दिखने लगेगा।

एक छोटा आलू लेकर उसे कद्दूकस कर उसका सारा रस निकाल लें। अब इस रस में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर कॉटन की मदद से हर दो घंटे बाद डार्क सर्कल पर लगाएं। रोजाना एक हफ्ते तक इस उपाय को अपनाने से बहुत जल्द असर दिखना शुरू हो जाएगा।

