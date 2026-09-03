Kalimpong Travel Places: घर के काम हो या ऑफिस, हर कोई चाहता है कि उसे रोज की जिंदगी से कुछ दिनों का ब्रेक मिल जाए। इसके लिए घूमना एक बेहतरीन तरीका है, जो दिमाग को रिसेट करने में मदद कर सकता है। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर शांति, सुकून और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध हिल स्टेशन दार्जिलिंग भी इनमें से एक है। जहां पर अक्सर लोग घूमने का प्लान करते हैं।

अगर आप भी दार्जिलिंग की ट्रिप पर जा रहे हैं या यहां पर घूम चुके हैं, तो पास में मौजूद कलिम्पोंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां मौजूद खूबसूरत और शांत जगहों पर दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान कर सकते हैं। आइए जानते हैं घूमने की जगहों और यहां पहुंचने का तरीका क्या है।

दार्जिलिंग से कलिम्पोंग की दूरी

दार्जिलिंग से कलिम्पोंग की दूरी करीब 50 किमी है। जहां पहुंचने के लिए आपको कार से 2 या 3 घंटे लग सकते हैं। इसके अलावा आप यहां शेयरिंग जीप से भी जा सकते हैं। दार्जिलिंग से सफर शुरू करेंगे तो रास्ते में आपको खूबसूरत चाय के बागान और पहाड़ों से आकर्षक नजारे देखने को मिलेंगे। दार्जिलिंग से कलिम्पोंग तक पहुंचने के दौरान सफर में मिलने वाले शानदार नजारों को लुत्फ लें।

दुर्पिन मठ

खूबसूरत और प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध मठ दुर्पिन कलिम्पोंग में स्थित है। जो सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ है। यह मठ पारंपरिक तिब्बती शैली से बना है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, तो यह जगह आपको काफी पसंद आ सकती है।

डेलो पार्क

कलिम्पोंग में स्थित डेलो पार्क से आसपास की घाटियां, नदियां और दूर स्थित बर्फ से ढकी हिमालयी चोटियों के मनमोहक नजारे देखने को मिलेंगे। हरियाली भरा वातावरण और रंगबिरंगे फूलों के नजारे यहां पर आकर्षण का मुख्य केंद्र है।

नेओरा वैली नेशनल पार्क

वाइल्डलाइफ में दिलचस्पी है, तो नेओरा वैली नेशनल पार्क ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यह पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की बेहद खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। यहां रेड पांडा और कई प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। बच्चों के साथ भी आप यहां घूमने का प्लान कर सकते हैं।

पंबू दारा व्यू पॉइंट

कलिम्पोंग जिले में स्थित खूबसूरत पर्यटन स्थल पंबू दारा व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर किया जा सकता है। यहां से आपको तीस्ता नदी, कोरोनेशन ब्रिज और सिलीगुड़ी शहर के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। इस ऑफबीट जगह पर शांति और सुकून का अहसास मिलेगा। यहां शहरों की भीड़-भाड़ और शोर शराबा नहीं है।

पाइन व्यू नर्सरी

पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कलिम्पोंग में स्थित पाइन व्यू नर्सरी बहुत सुंदर जगह है। इसकी स्थापना साल 1971 में हुई थी। यह एशिया के कैक्टस की सबसे बड़ी नर्सरी में से एक है। यहां पर कई दुर्लभ पौधों को करीब से देख सकते हैं, जिनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

कैसे पहुंचे कलिम्पोंग

दार्जिलिंग से कलिम्पोंग जाने के लिए बस, ट्रेन या कैब से सफर तय कर सकते हैं। दार्जिलिंग से टॉय ट्रेन के जरिए न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी) पहुंच सकते हैं। यहां से कलिम्पोंग कैब या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। दार्जिलिंग से कई बसें जाती हैं, जहां से आप आराम से कलिम्पोंग पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं।