कई लोगों के साथ ऐसा होता है बारिश या मौसम में नमी होने पर उनके डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है। कई बार तो स्कैल्प पर पपड़ी सी जमने लगती है। ऐसे में सिर में खुजली होना भी आम है। स्कैल्प पर खुजली और डैंड्रफ बढ़ने से कई लोग उंगलियों या नाखूनों से पपड़ी को खुरचकर निकालने लगते हैं। ऐसा करने से कुछ समय के लिए स्कैल्प साफ जरूर लगता है और आपको राहत भी महसूस हो सकती है।

लेकिन बार-बार स्कैल्प को खुजलाने या पपड़ी को जबरदस्ती हटाने से त्वचा में जलन और चोट लग सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी (AAD) भी खुजली वाली त्वचा को खरोंचने से बचने की सलाह देती है, क्योंकि इससे त्वचा को और नुकसान पहुंच सकता है। आइए जानें इसके बारे में।

पपड़ी नोचने से स्कैल्प को क्या नुकसान हो सकता है?

डैंड्रफ के साथ स्कैल्प में खुजली होना आम है। लेकिन नाखून से पपड़ी को खुरचने पर स्कैल्प की ऊपरी त्वचा पर छोटे घाव या खरोंच हो सकती हैं। अगर खुजली के बावजूद बार-बार ऐसा किया जाता है तो जलन और सूजन बढ़ सकती है।

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, स्कैल्प पर पपड़ी बनने के पीछे डैंड्रफ के अलावा सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरायसिस, एक्जिमा और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसी कई वजहें हो सकती हैं। इसलिए पपड़ी को सिर्फ नोचकर हटाना सही तरीका नहीं है।

कुछ मामलों में लगातार खुजलाने या जोर से स्केल हटाने से बालों का अस्थायी रूप से झड़ना भी हो सकता है। AAD के अनुसार, खासकर स्कैल्प सोरायसिस में स्कैल्प को खुजलाने या स्केल को जोर लगाकर हटाने से बाल झड़ सकते हैं।

बारिश में यह आदत ज्यादा परेशानी क्यों दे सकती है?

बारिश के मौसम में नमी और पसीने के कारण स्कैल्प ज्यादा चिपचिपा या असहज महसूस हो सकता है। ऐसे में खुजली होने पर पपड़ी को नाखून से निकालने का मन और ज्यादा करता है। लेकिन स्कैल्प को बार-बार खुरचने के बजाय डैंड्रफ की असली वजह को कंट्रोल करना जरूरी है। पपड़ी को नाखून से खुरचने के बजाय स्कैल्प को धीरे से साफ करें और खुजली को कंट्रोल करने पर ध्यान दें।

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

अगर डैंड्रफ के साथ स्कैल्प बहुत लाल या सूजा हुआ है, खुजली बहुत ज्यादा है, मोटी परतें या घाव बन रहे हैं, बाल भी असामान्य रूप से झड़ रहे हैं या एंटी-डैंड्रफ शैंपू इस्तेमाल करने के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो इसे सिर्फ सामान्य डैंड्रफ मानकर नजरअंदाज न करें। समस्या बनी रहने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी पर आधारित है। लगातार खुजली, लालिमा या स्कैल्प की समस्या होने पर त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लें।