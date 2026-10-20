मौसम करवट बदलने लगा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के सिर में ड्रैंडफ की समस्या होने लगती है। इससे न सिर्फ कंधों पर सफेद रूसी दिखने लगती है बल्कि सिर में होने वाली खुजली परेशान कर देती है। सिर में सफेद पपड़ी होने से बार-बार खुजली करने का मन करता है।

ऐसे में अगर यह समस्या बहुत ज्यादा नहीं है तो राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर देख सकते हैं। लेकिन रूसी से राहत पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे की वजह क्या है और कौन-से उपाय आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

मौसम बदलने पर क्यों बढ़ जाती है रूसी की समस्या?

तो आप यह समझे कि हमेशा रूसी होने की एक ही वजह नहीं होती है। मौसम में बदलाव के कारण स्कैल्प यानी सिर की त्वचा में रूखापन आ सकता है। इसके अलावा सिर की त्वचा में ज्यादा तेल बनने, मलासेजिया नाम के यीस्ट के होने, बालों में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रोडक्ट से जलन और सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण भी रूसी हो सकती है।

रूसी से राहत पाने के लिए अपनाएं ये उपाय

एलोवेरा जेल से मिल सकती है राहत

ड्रैंडफ होने की वजह से अगर आपके सिर की त्वचा में रूखेपन या जलन के कारण परेशानी हो रही है, तो सादा एलोवेरा जेल कुछ लोगों को आराम दे सकता है। इसका इस्तेमाल से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें। जलन या खुजली बढ़ने पर इसका इस्तेमाल बंद कर दें।

बाल धोने के लिए बहुत गर्म पानी से बचें

जब भी आपको सिर में ड्रैंडफ की समस्या हो तो भूलकर भी बालों को गर्म पानी से न धोएं। इससे आपकी सिर की त्वचा का रूखापन और जलन बढ़ सकती है।

खुजली होने पर नाखूनों से सिर न खुजलाएं

बार-बार नाखूनों से सिर खुजलाने से त्वचा पर खरोंच और जलन हो सकती है। खुजली होने पर उंगलियों के पोरों से हल्के हाथ से सिर साफ करें।

हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें

ड्रैंडफ होने पर हेयर जेल, स्प्रे और दूसरे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम ही करें। क्योंकि इनके अवशेष सिर की त्वचा पर जमा हो सकते हैं। कुछ उत्पादों से एलर्जी या जलन भी हो सकती है। अगर किसी नए प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद खुजली या रूसी बढ़ी है, तो उसका इस्तेमाल रोककर देखें और बालों को अच्छी तरह धोएं।

रूसी के लिए कौन-सा शैंपू यूज करें?

अगर रूसी बार-बार हो रही है या घरेलू उपायों से राहत नहीं मिल रही है, तो एंटी-डैंड्रफ शैंपू मददगार हो सकता है। इसमें केटोकोनाजोल, सेलेनियम सल्फाइड, सैलिसिलिक एसिड या जिंक पाइरिथियोन जैसे सक्रिय तत्व हो सकते हैं। शैंपू का चुनाव अपनी स्कैल्प की स्थिति के अनुसार करें और पैक पर दिए निर्देशों का पालन करें।

बालों को नियमित रूप से धोना और शैंपू को अच्छी तरह साफ करना भी जरूरी है। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति की स्कैल्प अलग होती है, इसलिए एक ही शैंपू सभी के लिए समान रूप से असरदार नहीं होता।

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर सिर में बहुत ज्यादा खुजली हो, त्वचा लाल हो जाए, घाव बनने लगें, पपड़ी मोटी हो या एंटी-डैंड्रफ शैंपू इस्तेमाल करने के बाद भी समस्या बनी रहे, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें। कई बार रूसी जैसी दिखने वाली समस्या के पीछे दूसरी त्वचा संबंधी स्थिति हो सकती है।