भारतीय घरों में दाल का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है। आमतौर पर घरों में अरहर, मूंग, मसूर और उड़द की दाल बनाई जाती है। अक्सर कई बार लोग एक ही तरह की दाल खाकर ऊब जाते हैं, ऐसे में कुछ खास खाने का मन करता है जो स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी हो। हालांकि, इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर पर ही दाल में नया जायका जोड़ा जा सकता है। सिंपल दाल की जगह आप दाल बुखारा बना सकते हैं।

दाल बुखारा अपने गाढ़ेपन, मलाईदार बनावट और मक्खन से भरपूर स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे खासतौर पर काली उड़द की दाल से बनाया जाता है और धीमी आंच पर लंबे समय तक पकाया जाता है। यह दाल मखनी से मिलता-जुलता है, लेकिन पारंपरिक रूप से इसमें साबुत काली उड़द की दाल को इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह स्वादिष्ट दाल बुखारा बनाएं।

दाल बुखारा बनाने के लिए सामग्री (3-4 लोगों के लिए)

1 कप साबुत काली उड़द दाल

2 बड़े चम्मच राजमा (वैकल्पिक)

3 मध्यम आकार के बारीक कटे टमाटर

कद्दूकस किया हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा

5-6 बारीक कटी लहसुन की कलियां

3-4 बड़े चम्मच मक्खन

3-4 बड़े चम्मच ताजी क्रीम

1 बड़ा चम्मच तेल या घी

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर (वैकल्पिक)

एक चौथाई चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

सजाने के लिए हरा धनिया (वैकल्पिक)

स्वादिष्ट दाल बुखारा बनाने की आसान विधि

सबसे पहले दाल और राजमा को 2-3 बार साफ पानी से धो लें। इसके बाद दोनों को पर्याप्त पानी में कम से कम 8 घंटे या रातभर भिगोकर रख दें। इससे दाल जल्दी और अच्छी तरह पकती है। इसके बाद भीगी हुई दाल और राजमा का पानी निकाल दें। इन्हें प्रेशर कुकर में पानी और नमक के साथ मिलाकर नरम होने तक पका लें। दाल इतनी नरम होनी चाहिए कि उसे चम्मच से आसानी से मसल सकें।

इसके बाद एक भारी तले की कड़ाही या पैन में तेल या घी और थोड़ा मक्खन गर्म करें। इसमें जीरा डालें। फिर अदरक और लहसुन डालकर हल्का भूनें। अब टमाटर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मिश्रण को तब तक पकाएं, जब तक टमाटर अच्छी तरह गल न जाएं और मसाला गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद पकी हुई दाल को टमाटर वाले मिश्रण में डालें। दाल का पानी भी जरूरत के अनुसार मिलाएं, ताकि मिश्रण बहुत गाढ़ा न हो। करछी से अच्छी तरह चलाएं और थोड़ी दाल को किनारे से हल्का मसल दें। इससे दाल में प्राकृतिक गाढ़ापन आएगा।

अब दाल बुखारा को धीमी आंच पर लगभग 45-60 मिनट तक पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें। अगर दाल गाढ़ी लगे, तो थोड़ा गर्म पानी मिला सकते हैं। लंबे समय तक धीमी आंच पर पकाने से दाल का स्वाद गहरा होता है और उसकी बनावट मलाईदार बनती है। जब दाल अच्छी तरह गल जाए और गाढ़ी हो जाए, तो इसमें बचा हुआ मक्खन और ताजी क्रीम मिलाएं। गरम मसाला डालकर 5 से 10 मिनट और पकाएं।

आपकी स्वादिष्ट दाल बुखारा बनकर तैयार है। इसमें ऊपर से थोड़ा मक्खन, क्रीम और हरा धनिया डालकर परोस सकते हैं। दाल बुखारा को तंदूरी रोटी, नान, पराठे या जीरा राइस के साथ परोस सकते हैं।

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