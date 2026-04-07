Dahi-mirchi-recipe-in-hindi: गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत तला-भुना ज्यादा तेल या मसालेदार खाना खाने का मन नहीं करता है। कई बार तो शाम को यह समझ ही नहीं आता है कि सब्जी क्या बनाएं। अगर कुछ बना रखा भी है तो उसे दोबारा खाने की इच्छा नहीं करती है। ऐसे में आप दही वाली चटपटी मिर्ची बना सकते हैं। इसे देखते ही आपकी भूख जग जाएगी। सब्जी की बजाय आप इसे झटपट कुछ ही देर में बना सकते हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।

दही वाली चटपटी मिर्च बनाने की विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

15-20 बड़ी हरी मिर्च

1 चम्मच खड़ी धनिया

10-12 काली मिर्च

1 चम्मच सौंफ

1 चम्मच जीरा

2-3 चम्मच तेल

1 चम्मच सरसों

1 चुटकी हींग

½ चम्मच हल्दी पाउडर

½ चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 कप दही

½ चम्मच अमचूर पाउडर

स्वादानुसार नमक

दही वाली चटपटी मिर्च बनाने की रेसिपी

सबसे पहले आपको मिर्च के डंठल तोड़ देना है। इसके बाद सावधानी पूर्वक बीच में चीरा लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे पूरा नीचे तक नहीं काटना है। ऐसा करने से मिर्च अलग नहीं होगी। साथ ही आपको दही का चटपटा मिक्सचर मिर्च में भरने में दिक्कत नहीं होगी। जब मिर्च कट जाए तब इसे साइड में रख दें। फिर एक छोटी ओखली में जीरा, सौंफ, धनिया और काली मिर्च डालें। इन्हें हल्का दरदरा होने तक कूट लें।

फिर आपको पैन में तेल गरम करना है। अब इसमें सरसों और हींग डालें। जब सरसों चटकने लगे तो पैन में हरी मिर्च डालकर चलाएं। अब इसमें धनिया का कूटा हुआ मसाला मिक्स कर दें। मसालों को मिर्च के साथ अच्छी तरह मिलाते हुए 1–2 मिनट हल्का सा भून लें। अब गैस धीमी कर दें। पैन को थोड़ा ठंडा होने दें। ऐसा करना जरूरी है ताकि दही डालते समय वह फटे नहीं।



जब यह ठंडा हो जाए तो बाउल में ताजा गाढ़ा दही लें। फिर अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद उसमें स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। इसमें आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से इससे हल्की खटास और बढ़ जाएगी। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो यह स्टेप स्किप भी कर सकती हैं। इसके बाद तैयार दही वाला मिक्सचर पैन में डालें। इसे लगातार चलाते रहें।

2–3 मिनट तक पकाएं जब तक मसाला और दही अच्छी तरह से मिर्च पर कोट न हो जाए। अगर आपको गाढ़ा टेक्सचर चाहिए तो 1–2 मिनट और धीमी आंच पर पकाएं। अगर नहीं चाहिए तो गैस बंद कर दें। अंत में ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। आपका दही वाली चटपटी मिर्ची तैयार है। इसे गरम-गरम दाल-चावल, पराठे या सादी रोटी के साथ सर्व करें।