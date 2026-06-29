आजकल लोग देश के अलग-अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजन घर पर भी बनाना पसंद करते हैं। इसमें इडली, डोसा, ढोकला, वड़ा पाव, कबाब और अन्य कई फूड्स शामिल हैं। इन्हीं में से एक महाराष्ट्र का लोकप्रिय डिश दडपे पोहे भी शामिल है, जो अपने बनाने के तरीके और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे आप सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक में आसानी से बना सकते हैं।

दडपे शब्द मराठी के ‘दाबणे’ से बना है, जिसका अर्थ होता है दबाना। इस व्यंजन में पोहे को मसालों और अन्य सामग्री के साथ मिलाकर कुछ समय के लिए ढककर या हल्का दबाकर रखा जाता है, ताकि यह स्वादिष्ट बने। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बिना पकाए या उबाले बनाया जाता है, जिसके चलते यह सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आमतौर पर महाराष्ट्र में इसे ताजे नारियल, प्याज, धनिया और हरी मिर्च जैसी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। इसे आप सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक में बना सकते हैं।

दडपे पोहे बनाने के लिए सामग्री (4 लोगों के लिए)

2 कप मोटे पोहे

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

2-3 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

आधा कप ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल

2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया

1-2 चम्मच चीनी (वैकल्पिक)

नमक स्वादानुसार

1-2 बड़ा चम्मच नींबू का रस

तड़के के लिए 2 बड़े चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच राई

आधा छोटा चम्मच जीरा

8-10 करी पत्ते

एक चुटकी हींग

एक चुटकी या जरूरत अनुसार हल्दी पाउडर

दडपे पोहे बनाने की आसान विधि

महाराष्ट्र स्टाइल में बनाने के लिए मोटे पोहे को छलनी में डालकर हल्के पानी से धो लें। इसमें से अतिरिक्त पानी निकालकर 8-10 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि पोहे नरम हो जाएं।

अब एक बड़े बर्तन में नरम पोहे डाल दें और उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ नारियल, हरा धनिया, नमक, चीनी (अगर उपयोग कर रहे हों) और नींबू का रस डालकर हल्के हाथों से मिला दें।

अब एक छोटी कड़ाही में तेल गर्म करें। इसमें राई डालकर चटकने दें, इसके बाद जीरा, करी पत्ते, हींग और हल्दी पाउडर डालकर कुछ सेकंड के लिए भून लें। तैयार तड़के को पोहे के ऊपर डालें और अच्छी तरह मिला दें। अब बर्तन को ढक्कन से ढक दें या किसी प्लेट से हल्का दबाकर 10-15 मिनट के लिए रख दें। इसी प्रक्रिया को दडपना कहा जाता है।

अब दडपे पोहे को ऊपर से थोड़ा और नारियल, हरा धनिया और बारीक सेव डालकर सजा दें। इसे आप चाय, दही और छाछ के साथ भी परोस सकते हैं।

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