Homemade D-Tan Mask: अगर आपकी स्किन भी धूप में जाने से टैन यानी सांवली सी दिखने लगी है और आप पार्लर जाकर डी-टैन करवाने पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो घर में रखी कुछ चीजों से फेस मास्क तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने में मुश्किल से 10-15 रुपये का अनुमानित खर्च आएगा। इसके लिए आपको अलसी के बीज, लौंग, दूध और हंग कर्ड जैसी चीजों की जरूरत होगी।

इस मास्क को लगाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करने से त्वचा की ऊपरी परत पर जमा डेड स्किन हटाने में मदद मिल सकती है। इससे चेहरा साफ और मुलायम दिख सकता है। हालांकि, इसे टैनिंग का पक्का इलाज नहीं समझना चाहिए। धूप से बचाव और नियमित सनस्क्रीन का इस्तेमाल टैनिंग और त्वचा के और ज्यादा गहरे होने से बचाने में ज्यादा मदद कर सकता है। यूट्यूबर और ब्यूटी/वेलनेस एक्सपर्ट मनोज दास से जानते हैं इसे बनाने का तरीका और लगाने के फायदे।

सबसे पहले जानें D-Tan Mask क्या होता है?

D-Tan Mask ऐसा फेस मास्क होता है जिसे आमतौर पर धूप के कारण त्वचा पर आई टैनिंग के बाद चेहरे को साफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मास्क में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो त्वचा को नमी देने या उसकी ऊपरी परत की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकती हैं।

हालांकि, D-Tan का मतलब त्वचा का प्राकृतिक रंग बदलना नहीं है। धूप से हुई टैनिंग धीरे-धीरे कम हो सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि त्वचा को आगे की धूप से बचाया जाए।

इसे बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

अलसी के बीज का पाउडर

करीब 5 चम्मच अलसी के बीज लें और उन्हें अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर बना लें। जितना महीन पाउडर होगा, मास्क लगाते समय उतनी आसानी से फैलाया जा सकेगा।

अलसी में त्वचा को नमी देने वाले घटक और फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसलिए यह मिश्रण को त्वचा पर लगाने के लिए एक अच्छा बेस दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि इसे टैन हटाने वाली दवा नहीं समझना चाहिए।

लौंग

इसमें 3 लौंग डालें और अलसी के साथ पीस लें। लौंग में यूजेनॉल जैसे पौधों से मिलने वाले यौगिक होते हैं। ब्यूटी एक्सपर्ट के मुताबिक लौंग में मौजूद एंजाइम सनबर्न या टैन को हटाने में मदद कर सकते हैं। चेहरे पर लौंग का पाउडर लगाने से कुछ लोगों को जलन भी हो सकती है। इसलिए इसकी मात्रा कम रखना और पहले त्वचा पर छोटा पैच टेस्ट करना जरूरी है।

दूध

अब इसमें 1 चम्मच दूध डालें। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड एक तरह का AHA यानी हल्का रासायनिक एक्सफोलिएंट है, जो त्वचा की ऊपरी मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकता है।

हंग कर्ड

अब करीब 2 चम्मच हंग कर्ड लें। जरूरत के हिसाब से इसे मिश्रण में डालकर ऐसा पेस्ट तैयार करें जो चेहरे पर आसानी से लगाया जा सके। दही से बने हंग कर्ड में भी लैक्टिक एसिड हो सकता है। साथ ही यह मास्क को क्रीमी बनाता है और त्वचा को सूखने से बचाने में मदद कर सकता है।

D-Tan Mask बनाने का तरीका

5 चम्मच अलसी के बीज लें और उन्हें बारीक पीस लें। इसमें 3 लौंग डालकर दोनों को एक साथ अच्छी तरह पीसें। इस पाउडर को एक साफ कटोरी में निकालें और इसमें 1 चम्मच दूध डालें। अब करीब 2 चम्मच हंग कर्ड डालें। जरूरत के हिसाब से हंग कर्ड मिलाते हुए गाढ़ा लेकिन आसानी से फैलने वाला पेस्ट तैयार करें। इसे साफ चेहरे पर पतली परत में लगाएं और करीब 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर मास्क सूख जाए तो चेहरे पर थोड़ा पानी लगाकर उसे नरम करें। इसके बाद बहुत हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें। जोर से रगड़ने से बचें।

इसे लगाने से क्या फायदा हो सकता है?

इस मास्क से मिलने वाला फायदा मुख्य रूप से इसमें इस्तेमाल चीजों और हल्के एक्सफोलिएशन से जुड़ा है।

अलसी मिश्रण को नमी देने वाला आधार देती है। दूध और हंग कर्ड में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की ऊपरी मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकता है। हल्की मसाज से त्वचा की ऊपरी परत पर मौजूद ढीली मृत कोशिकाएं हट सकती हैं, जिससे त्वचा कुछ समय के लिए ज्यादा साफ और मुलायम दिख सकती है। नियमित धूप से बचाव के साथ समय के साथ टैनिंग कम दिखाई दे सकती है। ध्यान रखें कि एक-दो बार लगाने से टैन पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद न करें। टैनिंग त्वचा में मेलेनिन बढ़ने से जुड़ी होती है और इसे कम होने में समय लग सकता है।

कितनी बार लगाएं?

ब्यूटी ट्रेनर की बताई विधि के अनुसार इसे हफ्ते में एक बार लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी त्वचा संवेदनशील, बहुत रूखी या मुंहासों वाली है तो पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है।

अगर लगाने के बाद जलन, खुजली, लालिमा या सूजन हो तो इसे तुरंत धो दें और दोबारा इस्तेमाल न करें। त्वचा विशेषज्ञ भी नए स्किन केयर उत्पाद या सामग्री को पहले छोटे हिस्से पर जांचने की सलाह देते हैं।

इस पाउडर को कितने दिन रख सकते हैं?

ब्यूटी ट्रेनर के अनुसार अलसी और लौंग को पीसकर तैयार किया गया सूखा पाउडर एयरटाइट डिब्बे में करीब 3 महीने तक रखा जा सकता है। लेकिन इसमें दूध या हंग कर्ड मिलाने के बाद इसे स्टोर न करें। हर बार इस्तेमाल से पहले सूखे पाउडर की गंध, रंग और नमी जरूर जांच लें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी ब्यूटी ट्रेनर द्वारा बताए गए घरेलू फेस मास्क और उपलब्ध त्वचा-देखभाल संबंधी जानकारी पर आधारित है। किसी भी सामग्री को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें। जलन, एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या होने पर इस्तेमाल बंद करें और जरूरत पड़ने पर त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।