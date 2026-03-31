Cylinder-check-hack: गैस सिलेंडर आज के समय में ऐसा मुद्दा बन गया है, जिसकी चर्चा शहर से लेकर गांव तक में घर-घर हो रही है। खाना बनाते समय हर महिला के दिमाग में यही सवाल रहता है कि भाई सिलेंडर कितने दिन और चलेगा। हर घर में बहुत बचत के साथ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सिलेंडर बुक करने पर पहले की तुलना में डिलेवरी थोड़ा लेट मिल रही है।

ऐसे में एक सिलेंडर खत्म होने से पहले ही दूसरे की बुकिंग करना जरूरी हो गया है। सिलेंडर में कितनी LPG गैस बची है, ये पता करने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई भी गतिविधि करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए।

सिलेंडर में कितनी गैस बची है यह कैसे पता करें?

अक्सर लोग सिलेंडर को उठाकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि सिलेंडर में कितनी गैस है, लेकिन यह सटीक नहीं होता है। इंस्टाग्राम यूजर दीप्ति कपूर ने एक वीडियो शेयर करके सिलेंडर में गैस कितनी बची है यह अंदाजा लगाने की ट्रिक शेयर की है। इसके लिए आपको किसी उपकरण की भी जरूरत नहीं है।

इस हैक को फॉलो करने के लिए आपको गर्म पानी की जरूरत होगी। गर्म पानी को सिलेंडर की सतह पर ऊपर से नीचे की तरफ डालें। इसके बाद कुछ सेकेंड इंतजार करें। पानी इतना गर्म रखना है जिससे गर्माहट महसूस हो सके। फिर आपको सिलेंडर को छूकर देखना है। सिलेंडर के जिस हिस्से में गर्माहट महसूस हो वहां तक गैस मौजूद नहीं है। यानी वह हिस्सा सिलेंडर का खाली है। जहां तक सिलेंडर ठंडा महसूस हो वहां LPG गैस है।

इन बातों का रखें ध्यान

यह हैक फॉलो करते समय आपको पूरी सावधानी बरतनी है। गैस को ऑफ कर दें। इसके बाद पानी को उसके ऊपर डालें। पानी बहुत ज्यादा उबलता हुआ न लें। यह प्रक्रिया करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसपास कहीं भी आग नहीं होनी चाहिए। खिड़कियों को खुला रखें।

यहां देखिए वीडियो

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।