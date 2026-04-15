कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें काटने के कुछ ही समय बाद उनका रंग बदलने लगता है। सेब, केला और नाशपाती जैसे कई और फलों का अंदरूनी हिस्सा हवा के संपर्क में आते ही भूरा या काला पड़ जाता है। दरअसल, ऐसा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में फल के अंदर मौजूद एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फल का रंग बदलने लगता है।

कई बार जरूरत से ज्यादा फल काट लेने पर जब वे कुछ ही देर में काले पड़ जाते हैं, तो अक्सर उन्हें फेंकना पड़ जाता है। लेकिन आसान और असरदार ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप कटे हुए फलों को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन आसान उपायों के बारे में।

1- नींबू

कटे हुए फल जैसे सेब, केला या नाशपाती पर हल्का सा नींबू का रस लगा दें। नींबू में मौजूद विटामिन सी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जिससे फल जल्दी काले नहीं पड़ते। हालांकि, यह ध्यान रहे कि अधिक नींबू का रस न लगे।

2- ठंडा पानी आ सकता है काम

कटे हुए फलों को एक बाउल में ठंडे पानी में डुबोकर रख दें। इससे हवा का संपर्क कम होता है और फल जल्दी खराब नहीं होते हैं। सेब और आलू जैसे चीजों के लिए यह तरीका कारगर साबित हो सकता है।

3- शहद का लेप

कटे हुए फलों को काला पड़ने से बचाने के लिए शहद काफी काम आ सकता है। इसके लिए एक कप पानी में 1-2 चम्मच शहद मिलाएं और उसमें कटे हुए फलों को 1-2 मिनट डुबोकर निकाल लें। शहद में मौजूद प्राकृतिक तत्व फलों को काला होने से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

4- नमक का घोल

एक बाउल पानी में एक चुटकी नमक डालकर अच्छे से मिला दें। इसके बाद उसमें फलों को कुछ देर डुबोकर बाहर निकाल लें। यह तरीका ऑक्सीकरण को धीमा करने में मदद कर सकता है। बाद में पानी से हल्का धो लें ताकि नमक का स्वाद न रह जाए।

5- फ्रिज में रखने का सही तरीका

लोग अक्सर कटे हुए फलों को ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये काले पड़ जाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप फ्रिज में कटे हुए फलों को एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखें। इससे हवा का संपर्क काफी हद तक कम हो जाता है, जिससे ये लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं।

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डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।